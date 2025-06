Oficial: segunda selección suramericana clasificada al Mundial 2026

A las selecciones de Argentina y Brasil se sumaría Ecuador en caso de que no pierda ante Perú en Lima, ya que también llegaría a 25 unidades en estas clasificatorias. En la contraparte, la única selección matemáticamente eliminada es Chile, que tiene diez puntos.

Todo indica que no habrá modificaciones de aquí al final de las Eliminatorias dado el nivel irregular de las mismas y las diferencias que hay entre las selecciones participantes. En ese orden de ideas, las clasificadas serían Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia, mientras al repechaje iría Venezuela.

Le puede interesar: OFICIAL: Ricardo Gareca dejó de ser técnico de Chile

Partidos de la fecha 17 de Eliminatorias

La fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas se disputará el martes 9 de septiembre, y los partidos a jugarse serán: Paraguay vs Ecuador, Argentina vs Venezuela, Uruguay vs Perú, Colombia vs Bolivia y Brasil vs Chile.