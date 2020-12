Operación Reinaldo Rueda: lo que debe pasar para que sea el técnico de Colombia

Luego que la Federación Colombiana de Fútbol confirmara la salida de Carlos Queiroz de la dirección técnica de la Selección Colombia, la danza de nombres para reemplazarlo no se ha hecho esperar y hay una larga lista de entrenadores nacionales y extranjeros en el panorama.

Uno de los nombres más fuertes y que une la mayoría de conceptos entre los directivos y la crítica deportiva es el de Reinaldo rueda rivera. Actual técnico de la Selección de Chile y quien ya dirigió a la Selección Colombia en una situación similar a la actual en la Eliminatoria de 2006.

Sin embargo, la llegada de rueda a Colombia es una operación complicada. Tiene contrato con Chile hasta 2022 y hace un par de semanas fue ratificado por los directivos australes, pero en gran parte por evitar el pago de su millonaria indemnización; incluso sin estar muy convencidos de su proceso que tiene fuertes detractores entre la ANFP y la prensa deportiva.

En la Federación Colombiana de Fútbol no niegan el interés por Rueda, pero aseguran que son respetuoso del contrato que tiene con Chile. Sin embargo, desde el entorno del entrenador aseguran que él sí estaría dispuesto a ir a Colombia, pero esperan señales reales de una posible llegada ahora que se fue Carlos Queiroz.

Pero el tema no es sencillo, para que Rueda llegue a Colombia tendría que renunciar en suelo austral casi por su propia cuenta y ahí sí dar vía libre a la Federación colombiana de Fútbol para su hipotética contratación. El timonel y su cuerpo técnico tendrían que renunciar a una importante suma de dinero en Chile porque no será despedido y Colombia no entrará en ese embrollo por el “respeto” mencionado y por factores económicos.

Reinaldo rueda fue campeón de la Copa Libertadores 2016 con Nacional y tiene una envidiable formación como estratega que lo ponen como el más idóneo para sumir la selección Colombia; además de su presencia mundialista con Honduras en 2010.

Juan Carlos Osorio, Jorge Luis Pinto y Luis Fernando Suárez son otros candidatos colombianos en el radar de la Federación.