Ospina dio sorpresiva noticia durante la eliminatoria: piensa en el retiro

Para este nuevo reto doble de la Selección Colombia en la eliminatoria, Néstor Lorenzo ya dio a conocer el listado de los futbolistas convocados a afrontar este nuevo reto representando al país en los compromisos que se llevarán a cabo en el Metropolitano de Barranquilla y el Estadio de Maturín.

Una de las grandes sorpresas en esta ocasión fue el llamado de Dayro Moreno como uno de los delanteros, lo cual causó gran aprobación por varios de los fanáticos colombianos que tanto lo pedían y a lo cual el estratega argentino respondió con que "era el momento". Sin embargo, frente a esta nueva fecha de las eliminatorias, también se recibió una mala noticia, ya que David Ospina puso en duda su continuidad en la 'tricolor'.

David Ospina puso en duda su continuidad en la Selección Colombia

Colombia no llega en su mejor momento a las eliminatorias sudamericanas, ya que lleva seis jornadas consecutivas sin poder sumar de a tres puntos que le permitan sellar su clasificación al Mundial de manera anticipada. Otro duro golpe que reciben en las eliminatorias estaría protagonizado por David Ospina, quien no dio un parte alentador sobre su futuro vistiendo la camiseta de la 'tricolor'.

Para nadie es un secreto que el guardameta antioqueño ya cuenta con una avanzada edad y que su retiro de las canchas podría llegar a estar cerca. Aunque el primer paso que daría sería con la selección, dejándole la responsabilidad a las futuras promesas como Kevin Mier e incluso el propio Álvaro Montero. Ospina no ha confirmado que esto pueda llegar a pasar, pero si lo tiene contemplado, mientras tanto piensa aprovechar cada oportunidad que tenga para representar a su país.