Ospina dio sorpresiva noticia durante la eliminatoria: piensa en el retiro
Selección Colombia recibe preocupante noticia de parte de un referente que no continuaría jugando.
Para este nuevo reto doble de la Selección Colombia en la eliminatoria, Néstor Lorenzo ya dio a conocer el listado de los futbolistas convocados a afrontar este nuevo reto representando al país en los compromisos que se llevarán a cabo en el Metropolitano de Barranquilla y el Estadio de Maturín.
Una de las grandes sorpresas en esta ocasión fue el llamado de Dayro Moreno como uno de los delanteros, lo cual causó gran aprobación por varios de los fanáticos colombianos que tanto lo pedían y a lo cual el estratega argentino respondió con que "era el momento". Sin embargo, frente a esta nueva fecha de las eliminatorias, también se recibió una mala noticia, ya que David Ospina puso en duda su continuidad en la 'tricolor'.
David Ospina puso en duda su continuidad en la Selección Colombia
Colombia no llega en su mejor momento a las eliminatorias sudamericanas, ya que lleva seis jornadas consecutivas sin poder sumar de a tres puntos que le permitan sellar su clasificación al Mundial de manera anticipada. Otro duro golpe que reciben en las eliminatorias estaría protagonizado por David Ospina, quien no dio un parte alentador sobre su futuro vistiendo la camiseta de la 'tricolor'.
Para nadie es un secreto que el guardameta antioqueño ya cuenta con una avanzada edad y que su retiro de las canchas podría llegar a estar cerca. Aunque el primer paso que daría sería con la selección, dejándole la responsabilidad a las futuras promesas como Kevin Mier e incluso el propio Álvaro Montero. Ospina no ha confirmado que esto pueda llegar a pasar, pero si lo tiene contemplado, mientras tanto piensa aprovechar cada oportunidad que tenga para representar a su país.
"No te tengo la respuesta al 100%, pero puede pasar, puede ser, aunque yo quiero seguir disfrutando al máximo, quiero seguir aportando lo más que pueda a la selección, para mis compañeros y poder conseguir el objetivo en estos dos juegos que vienen y luego tendremos el tiempo de pensar en lo que viene. Hoy en día estoy muy feliz de portar la camiseta de mi país y siempre lo he estado, de defender a Colombia en todas partes donde he estado".
David Ospina es el jugador con más partidos en la Selección Colombia
El portero de 37 años se convirtió en el jugador con más partidos disputados con la Selección Colombia masculina. Según los registros más recientes, ha alcanzado 128 partidos (partidos internacionales, o “caps”) vestido la camiseta de la tricolor, superando a una icónica figura como lo es Carlos 'el pibe' Valderrama, quien se había quedado con 12.
