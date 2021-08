¿Otra mala noticia? el anuncio que acabaría por enojar a James

Sigue sin definirse el futuro de James Rodríguez en el Everton. Todo parece indicar que el jugador no entra en los planes del técnico Rafa Benítez y que deberá buscar equipo en las tres semanas que quedan de mercado. Su agente Jorge Mendes ha tocado varias puertas de clubes importantes sin recibir una respuesta satisfactoria.

James sigue trabajando con el club británico. El fin de semana actuó como titular en el amistoso ante Manchester United. En líneas generales, no le fue bien. Poco fue aporte para evitar la derrota 4-0 en Old Trafford. Evidentemente, el rendimiento del jugador está distante del que se espera.

Mientras tanto, el técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, adelanta la preparación con miras a los próximos partidos de Eliminatorias al mundial de Qatar frente a Bolivia y Paraguay como visitante, así como Chile en Barranquilla.

Todos estos encuentros serán entre el 2 y el 9 de septiembre, por lo cual Rueda busca tener lo mejor de la nómina para salir adelante en la tabla de posiciones. No obstante, como sucedió en la Copa América, lo más probable es que el entrenador no tenga en cuenta a James, mirando lo que ha sido su desempeño con el Everton en pretemporada.

El director técnico de la Selección Colombia pasaría de largo nuevamente con el cucuteño, independiente de las críticas y los cuestionamientos que hizo el propio futbolista hace unos meses cuando fue hecho de lado para los partidos oficiales de mitad de año. “Yo no lo comparto porque me faltaron al respeto. Otra cosa es que él (Reinaldo Rueda) me diga, yo no cuento contigo porque no me gustas como jugador, ahí yo cierro el culo y me voy”, dijo James en su momento.