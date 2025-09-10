Actualizado:
Otra selección sudamericana se quedó sin técnico antes del Mundial
Finalizó la eliminatoria sudamericana y se confirmó la baja de otro director técnico.
Llegó a su fin de manera exitosa una nueva edición de la eliminatoria sudamericana rumbo a la Copa Mundial 2026, la cual trajo consigo a las seis selecciones clasificadas de manera directa y la que se quedó con el cupo para disputa el repechaje para poder seguir soñando con la cita mundialista.
En esta ocasión se quedaron afuera solamente tres equipos, de los cuales dos ya hicieron oficial la respectiva salida de sus actuales directores técnicos tras no haber alcanzado del objetivo de la clasificación. Dentro de las selecciones que tomaron esta drástica medida se encuentra la de Perú, la cual se encargó de confirmar a través de un comunicado oficial la salida de Óscar Ibáñez.
Perú se queda sin técnico tras finalización de la eliminatoria
El 10 de septiembre de 2025 la fecha que marcó el fin de la breve etapa de Óscar Ibáñez como director técnico interino de la selección peruana. Su nombramiento, que se produjo el 6 de febrero de ese mismo año en reemplazo de Jorge Fossati, buscaba llenar un vacío urgente en el comando técnico de cara a las seis jornadas finales de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
La Federación Peruana de Fútbol (FPF) tomó la decisión ante la imposibilidad de contar, en un plazo tan corto, con un dirigente de mayor renombre que se comprometiera con el proceso eliminatorio. Por ese motivo, Ibáñez fue considerado una opción viable, gracias a su experiencia como preparador de arqueros en el ciclo de Ricardo Gareca y su conocimiento del fútbol nacional.
Ibáñez cumplió con su cometido como figura de transición durante una etapa crítica, pero el equipo necesitará un proceso más robusto y continuidad técnica si aspira a revertir su situación en futuras convocatorias. Ahora la mesa directiva de la federación tendrá tiempo suficiente para evaluar mejores opciones de cara a los futuros retos y el objetivo de clasificar a la cita mundialista de 2030.
¿Cuándo será el sorteo de la Copa Mundial 2026?
El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene fecha confirmada: se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D.C., Estados Unidos. Durante el evento se definirán los 12 grupos de cuatro selecciones, en total 48 equipos clasificados, teniendo en cuenta el ranking FIFA y la distribución por confederaciones para evitar cruces tempranos de equipos de la misma región. Como anfitriones, México será cabeza del Grupo A, Canadá del Grupo B y Estados Unidos del Grupo D, quedando a la espera del resto de rivales que completarán el cuadro.
