Otra selección sudamericana se quedó sin técnico antes del Mundial

Llegó a su fin de manera exitosa una nueva edición de la eliminatoria sudamericana rumbo a la Copa Mundial 2026, la cual trajo consigo a las seis selecciones clasificadas de manera directa y la que se quedó con el cupo para disputa el repechaje para poder seguir soñando con la cita mundialista.

En esta ocasión se quedaron afuera solamente tres equipos, de los cuales dos ya hicieron oficial la respectiva salida de sus actuales directores técnicos tras no haber alcanzado del objetivo de la clasificación. Dentro de las selecciones que tomaron esta drástica medida se encuentra la de Perú, la cual se encargó de confirmar a través de un comunicado oficial la salida de Óscar Ibáñez.

Perú se queda sin técnico tras finalización de la eliminatoria

El 10 de septiembre de 2025 la fecha que marcó el fin de la breve etapa de Óscar Ibáñez como director técnico interino de la selección peruana. Su nombramiento, que se produjo el 6 de febrero de ese mismo año en reemplazo de Jorge Fossati, buscaba llenar un vacío urgente en el comando técnico de cara a las seis jornadas finales de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) tomó la decisión ante la imposibilidad de contar, en un plazo tan corto, con un dirigente de mayor renombre que se comprometiera con el proceso eliminatorio. Por ese motivo, Ibáñez fue considerado una opción viable, gracias a su experiencia como preparador de arqueros en el ciclo de Ricardo Gareca y su conocimiento del fútbol nacional.