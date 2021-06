Para Paolo Guerrero fue "dudosa" la expulsión de su compañero peruano

La Selección de Perú aún no encuentra el camino para recomponer el mal momento que atraviesa en las Eliminatorias a Qatar 2022. El equipo que dirige el estratega Ricardo el ‘Tigre’ Gareca quedó en la última posición con tan solo una unidad, por lo que su capitán y referente de la selección peruana dejó ver sus opiniones al finalizar el compromiso.

“Hay que valorar el esfuerzo de cada uno, es difícil juntarse, y esto todavía no ha acabado, tenemos que buscar el resultado en Ecuador, mejorar, este grupo no puede perder la mentalidad ganadora y tenemos que volver a lo que nos llevó al éxito, estamos tristes y continuaremos trabajando que es lo que nos va a ayudar”, fueron las primeras palabras de Paolo Guerrero.

El delantero peruano no quedó del todo seguro sobre la expulsión de su compañero Miguel Trauco, quien vio la cartulina roja finalizando los primeros 45 minutos: “Creo que es una falta dudosa. No sé si agredió al jugador colombiano (Juan Cuadrado), pero prefiero no hablar del arbitraje”.

Asimismo, dejó ver que el encuentro ante Colombia ya tiene que dejarse atrás y ahora toca concentrarse en lo que será la octava fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022, donde tendrá que enfrentarse a la Selección de Ecuador el próximo martes.

Hay que recordar que Perú solamente ha conseguido un punto en lo que van las eliminatorias sudamericanas, por lo que se encuentra ubicada en la última casilla de la tabla de posiciones.