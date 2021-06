Paraguay vs Brasil: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Paraguay recibe a Brasil en nueva jornada de las eliminatorias sudamericanas a Catar, los locales buscando sumar para un Mundial en el que no compiten desde el sudafricano de 2010 y el líder de la clasificación envuelto en rumores de que podría ser el último partido como entrenador de Adenor Leonardo Bacchi 'Tite'

PARAGUAY VS BRASIL: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Paraguay, el compromiso Paraguay vs Brasil se puede ver en Tigo Sports Paraguay. En Brasil también lo puede apreciar por NOW NET e Claro, Globo, SporTV, Canais Globo; en Estados Unidos es transmitido por Fanatiz USA y FITE. Este encuentro entre paraguayos vs brasileños se puede ver en Argentina a través de TyC Sports Argentina y TyC Sports Play y en México por To Go Video Everywhere y Sky HD.En España transmite Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1.

Colombia: 7:30 pm

Paraguay: 6:30 pm

Brasil: 9:30 pm

Argentina: 9:30 pm

Estados Unidos: 6:30 pm (este), 3:30 pm (pacífico)

México: 5:30 pm

España: 12:30 am (martes 8 de junio)

La selección que dirige el argentino Eduardo Berizzo viene de empatar sin goles contra Uruguay en Montevideo, un punto que les coloca en cuarto puesto de la tabla con siete enteros, los mismos que los charrúas y Colombia.

En la capital uruguaya los guaraníes mostraron solidez defensiva, orden en el medio campo y una arremetida ofensiva que adoleció de precisión, una de las cuentan pendientes de la Albirroja.

Berizzo, en su rueda de prensa el domingo, no descartó alinear el martes al tridente atacante que empleó contra Uruguay, formado por Miguel Almirón y los hermanos Ángel y Óscar Romero, si bien matizó que será el transitar del encuentro el que defina la táctica.

No obstante, apostó por disputar la posesión del balón y buscar espacios para dañar a un rival que tiene como eje la figura de Neymar.

La Albirroja realiza hoy su último entrenamiento antes de ese partido, el cuarto desde el regreso de Uruguay, en el que el técnico ajustará un bloque que físicamente salió intacto de ese choque.

Brasil, que llega hoy a Asunción, encabeza la clasificación con quince puntos, tras vencer a Ecuador (2-0) con goles de Richarlison y Neymar.

Una victoria en la que la Canarinha no brilló a la altura de una pentacampeona del mundo, pero que rubrica su espectacular arranque en estas eliminatorias: cinco partidos, cinco victorias y líder indiscutible.

El partido en el asunceno Defensores del Chaco llega con los ecos sobre una posible dimisión de 'Tite', y en ese caso su sustitución inmediata por Renato Gaúcho, en la actualidad sin club.

La expectación es también grande ante el anuncio de que tras el partido algunos referentes de la selección emitirán un posicionamiento sobre la decisión de la Conmebol de disputar la Copa América en Brasil, donde la pandemia sigue fuera de control y con 473.404 fallecidos por el Covid.

La prensa brasileña señala que los jugadores publicarán una suerte de manifiesto para expresar su malestar con ese cambio de sede, tras quedar fuera Argentina y Colombia.