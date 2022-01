Pékerman se fija en Colombia: DOS jugadores que llamó de la Liga Betplay

El nuevo seleccionador de Venezuela, José Pékerman, publicó este viernes su primera convocatoria para los partidos contra Bolivia y Uruguay, en la que siguen el arquero Wuilker Fariñez y reaparece el volante Yeferson Soteldo.



En la lista también aparecen Tomás Rincón, de la UC Sampdoria de Italia; Salomón Rondón, del Everton FC de Inglaterra y Josef Martínez, del United de EEUU, detalló la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), en una publicación en su cuenta de Twitter.

Estos convocados no estaban en la lista de preseleccionados que presentó el director técnico el pasado lunes, cuando comenzó sus primeros entrenamientos al frente de la Vinotinto frente a un grupo de 21 jugadores.

Pekerman y su cuerpo técnico arrancaron los entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento ubicado en la isla de Margarita, en pleno mar Caribe, detalló la FVF en un comunicado. Venezuela jugará con Bolivia el próximo 28 de enero en el estadio Agustín Tovar del estado venezolano de Barinas. Posteriormente, visitará a Uruguay el 1 de febrero.

Actualmente, ocupa la décima posición en las eliminatorias suramericanas para Catar 2022 merced a una victoria, un empate y cuatro derrotas. Lista completa de convocados:

Porteros: Wuilker Faríñez (Lens-FRA), Joel Graterol (América de Cali-COL) y Rafael Romo (Oud-Heverlee Leuven-BEL).

Defensas: Yordan Osorio (Parma, ITA), John Chancellor (Brescia, ITA), Roberto Rosales (AEK Larnaca, CHP), Nahuel Ferraresi (Estoril, POR), Pablo Bonilla (Portland Timbers, USA), Christian Makoun (Charlotte, USA), Ronald Hernández (Atlanta United FC-USA), Miguel Navarro (Chicago Fire, USA), Adrián Martínez (Always Ready, BOL), Óscar González (Monagas, VEN).

Mediocampistas: Tomás Rincón (Sampdoria, ITA), Darwin Machís (Granada, ESP), Rómulo Otero (Cruz Azul, MEX), Eduard Bello (Mazatlán, MEX), Jhon Murillo (Atlético San Luis, MEX), José Martínez (Philadelphia Union, USA), Christian Casseres (New York Red Bulls, USA), Wilkeman Carmona (New York Red Bulls, USA), Yeferson Soteldo (Toronto, CAN), Luis González (Junior, COL), Junior Moreno (sin club), Telasco Segovia (Deportivo Lara, VEN), Edson Castillo (Caracas, VEN), Yerson Chacón (Deportivo Táchira, VEN).

Delanteros: Salomón Rondón (Everton, ING), Eric Ramírez (Dynamo Kiev, UCR), Josef Martínez (Atlanta United, USA), Brayan Hurtado (Mineros, VEN).