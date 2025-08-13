Perú abre el 'casting' de nuevo DT: el requisito para elegir técnico

En cuestión de un mes, la selección de Perú espera hacer la heroica en las Eliminatorias Sudamericanas con las posibilidades latentes de sellar la clasificación al Mundial de 2026 por medio del repechaje. Para ese cometido necesitan ganar los dos partidos ante Uruguay y Paraguay y que Bolivia ni Venezuela sumen de a tres en ambas salidas que les quedan.

Tras la salida de Jorge Fossati, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) nombró a Óscar Ibáñez como el sucesor del uruguayo en un interinato hasta que finalice las Eliminatorias. Si al argentino peruano le iba bien, la idea es dejarlo para el Mundial de 2030.

Sin embargo, todo parece indicar que esto no será así y que la FPF trabajará con calma después de los dos compromisos restantes para definir al nuevo entrenador de cara a las Eliminatorias de 2030. A su vez, la idea es que pueda ser un director técnico de envergadura y en ese sentido, Ricardo Gareca podría asomarse nuevamente tras salir de Chile en un paso negativo.

De hecho, el ‘Tigre’ no cerró las opciones de poder regresar a la selección de Perú si aparece un llamado por parte de la FPF. La llegada de Jean Ferrari como director general de la Federación aumenta las posibilidades de contar con Ricardo Gareca, pero todo se decidirá con calma. No obstante, Ferrari reveló algunas pistas que pueden confirmar al nuevo estratega.

LOS DETALLES QUE ENTREGÓ JEAN FERRARI SOBRE EL NUEVO ENTRENADOR

Hace una semana, Gustavo Peralta confirmó que Jean Ferrari ya tiene una primera opción. En el programa L1 Radio, el periodista afirmó que un argentino diferente a Ricardo Gareca podría tomar las riendas del combinado nacional par afrontar las Eliminatorias de 2030.

En ese sentido, Gustavo Peralta reveló que, “Fabián Bustos es un candidato natural y potente para ir a la selección peruana con Jean Ferrari en la Federación. No estoy diciendo que será el nuevo técnico de la selección. Fue campeón en el fútbol peruano, ¿eso no suficiente? El perfil que le gusta a Jean Ferrari son varios; por eso también tiene una segunda opción en el extranjero que también le puede gustar. Ferrari es un tipo de fútbol y estoy seguro de que tiene opciones afuera que le pueden gustar muchísimo", apuntó Gustavo Peralta en el programa ‘L1 Radio’.

Además de Fabián Bustos, Jean Ferrari admitió que están en la búsqueda por encontrar entrenador y sin dar nombres, ya hay un requisito para el próximo director técnico, “nos debemos enfocar en los partidos de cierre de las Eliminatorias, más allá que ya se tienen programados los partidos amistosos en Rusia y estamos por cerrar uno o dos partidos más pero no podemos adelantarnos porque tenemos que hacer el análisis correspondiente cuando se termine la eliminatoria. Ahí se tomarán las decisiones que se tengan que tomar”.

La idea es que el nuevo entrenador cumpla con lo siguiente, “queremos implementar metodología peruana porque somos personas capaces para desarrollar mega proyectos y que funcionen. Es un reto inmenso y esperemos que todos, prensa, hinchas y gente en general que quiera a su país se pueda sumar”.

EL REQUISITO PARA ELEGIR ENTRENADOR

Bajo ese panorama, el nuevo entrenador de la selección de Perú deberá cumplir con conocer la metodología tradicional peruana. Así las cosas, el seleccionado peruano podría volver a tener a un orientador local para lo que viene en las Eliminatorias.

Óscar Ibáñez podría también quedarse después de sus experiencias en el balompié peruano y por lo hecho en la selección en este interinato. A su vez, quien tome las riendas deberá contar con experiencias ya sea en clubes o en el combinado nacional. Otro de los candidatos sería Ángel Comizzo que se ofreció y que dirige a Atlético Grau.