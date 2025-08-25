Perú anunció lista con sorpresas vs Uruguay y Paraguay: ya hay problema

En cuestión de una semana arrancarán las emociones de las Eliminatorias Sudamericanas que le pondrán fin al certamen y que dejarán todo listo para vivir la fiesta del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Perú jugará por el milagro con la necesidad de sumar seis puntos para acercarse al repechaje, cupo en el que pelea contra Venezuela y Bolivia.

Con mínimas chances de ir al repechaje, Perú debe ganarle a Uruguay y Paraguay y esperar que ni Bolivia ni Venezuela sumen en las dos salidas que les quedan. Una hazaña muy difícil, pero no es imposible. Óscar Ibáñez podría también estar disputando sus últimos compromisos como entrenador de la selección y en la lista, confirmó sorpresivos nombres, especialmente por ausencias como la de Paolo Guerrero o la de André Carrillo.

Vea también: Piero Hincapié romperá el mercado: fichaje estrella de la Premier League

Óscar Ibáñez ya quiere dejar la nueva generación en la selección sabiendo la necesidad que tendrá Perú en los dos encuentros que quedan y con miras para el Mundial de 2030 en donde esperan ser protagonistas y poder clasificar tras varios años sin poder atender a la Copa del Mundo.

Con nombres nuevos como el de Alessandro Burlamaqui y de Kevin Quevedo, ambos de Alianza Lima, Ibáñez espera poder sorprender en estos dos encuentros que restan y dejar su sello para la siguiente campaña de Eliminatorias.

CONVOCATORIA OFICIAL PARA ENFRENTAR A URUGUAY Y PARAGUAY EN ELIMINATORIAS

Para esta doble fecha, Óscar Ibáñez llamó a varios jugadores que actúan en la liga local sentando una base de grandes jóvenes que podría dar el salto a la nueva generación de la ‘Bicolor’. Dejó afuera a Gianluca Lapadula, Paolo Guerrero y a André Carrillo. Contó con el regreso de Luis Abram y Yoshimar Yotún.

Con sorpresas y con bajas en busca de intentar clasificar por la vía del repechaje Óscar Ibáñez salió con una base similar a la que ha tenido anteriormente combinando la experiencia con la juventud. Parece curioso que tampoco le haya dado continuidad a Maxloren Castro, extremo juvenil que había sido convocado con Jorge Fossati y con el mismo Ibáñez. Así las cosas, estos son los convocados:

Arqueros

Pedro Gallese (Orlando City SC)

Diego Enríquez (Sporting Cristal)

Carlos Cáceda (FBC Melgar)

Defensas

Carlos Zambrano (Alianza Lima)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Miguel Trauco (Alianza Lima)

Luis Abram (Sporting Cristal)

César Inga (Universitario)

Luis Advíncula (Boca Juniors)

Oliver Sonne (Burnley FC)

Marcos López (FC Copenhague)

Matías Lazo (FBC Melgar)

Volantes

Renato Tapia (Al Wasl FC)

Erick Noriega (Gremio)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Christofer Gonzáles (Sporting Cristal)

Jesús Pretell (Sporting Cristal)

Jairo Concha (Universitario)

Edison Flores (Universitario)

Le puede interesar: Alerta en la Vuelta a España; equipo participante podría ser expulsado

Sergio Peña (Alianza Lima)

Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima)

Delanteros

Alex Valera (Universitario)

Andy Polo (Universitario)

Kevin Quevedo (Alianza Lima)

Luis Ramos (América de Cali)

Joao Grimaldo (Riga FC)

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps FC)

PRIMER PROBLEMA PARA ÓSCAR IBÁÑEZ

Sin embargo, los planes de Óscar Ibáñez las cosas empezaron de mala forma. El entrenador argentino peruano citó a Alex Valera, jugador del Universitario, pero en las últimas horas se confirmó que el delantero de la ‘U’ no podrá estar por una lesión que lo alejará después del clásico contra Alianza Lima. Edison Flores tampoco podrá estar.

En el duelo ante Alianza Lima, los dos jugadores fueron sustituidos sobre los 82 minutos. Presentaron unas molestias y se confirmó lo peor después de que este lunes se les hicieran unas resonancias. Infortunadamente, tanto Alex Valera como Edison Flores sufren de desgarros.

Lea también: Alegría total en Deportivo Cali; confirman primera decisión de los nuevos dueños

Alex Valera y Edison Flores son futbolistas de mucho reconocimiento e importancia en la selección de Perú. Por esta razón, son bajas sensibles para las pretensiones de Óscar Ibáñez y sus dirigidos. El entrenador decidió reemplazar a Valera por José Rivera, delantero del Universitario de Deportes.

Por ahora no ha habido novedades sobre el reemplazo de Edison Flores para la doble fecha. Óscar Ibáñez deberá presentar al nuevo convocado para tapar la baja de Flores o bien, quedarse con la lista que ya tiene con la única inclusión de José Rivera.