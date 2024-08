Perú confirmó su primer convocado para enfrentar a Colombia en la Eliminatoria

La Selección Colombia se prepara para enfrentar a Perú el próximo 6 de septiembre en la fecha 7 de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El equipo nacional afrontará el compromiso con el objetivo de revalidar el buen nivel demostrado en la Copa América y con la idea de seguir en la parte alta de la tabla de posiciones de las Eliminatorias.

Lea también: Selección Colombia: la merecida convocatoria que haría Lorenzo para la Eliminatoria

A pocas semanas para que cada selección dé a conocer sus jugadores convocados, el uruguayo Jorge Fossati, director técnico de Perú, reveló el nombre del primer futbolista que tiene su lugar asegurado en el equipo inca.

Se trata del guardameta de 22 años Diego Alonso Romero, que se ha destacado defendiendo el arco del Club Universitario de Deportes.

Le puede interesar: Selección Colombia Femenina: revelan verdadera razón de la no convocatoria de Yoreli Rincón

Fossati resaltó las condiciones de Romero, a quien dirigió en su paso por Universitario.

“Lo que pienso de Diego Romero creo haberlo demostrado fehacientemente cuando lo traje en marzo sin jugar un partido en su club, y lo traje en junio sin jugar un partido en su club. Tuve la suerte de conocerlo en el día a día, lo demostré el año pasado cuando lo empecé alternar con José Carvallo porque para mí era injusto que cualquiera de los dos quedara afuera, en el 2023″, afirmó.

Por otro lado, el charrúa aseguró que a pesar de su juventud, Romero tiene destacadas condiciones, aunque recientemente se ha visto tapado por el experimentado Pedro Gallese.

“Parece que tiene cien partidos jugados, es uno de los arqueros de la selección hoy sin ninguna duda. Está tapado por un Pedro (Gallese) que lo ha demostrado en cien oportunidades, también porque es el arquero titular. La selección con él, Carlos (Cáceda), y Renato (Solís), que lamento mucho su lesión, puede estar tranquila porque tiene arqueros para rato. Me parece que traerlo a la selección mayor me tenía preocupado porque si seguía sin jugar, ya se me complicaba. Creo que eso también contribuyó para que él siga trabajando y siguiera teniendo la confianza que demostró en estos partidos”, apuntó Fossati en entrevista con Liga 1 Max.