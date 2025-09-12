Perú daría golpe en Eliminatorias: campeón de Sudamericana sería su nuevo DT

Acabaron las Eliminatorias Sudamericanas y también terminó la relación de Óscar Ibáñez con la selección de Perú que no cumplió con el objetivo de enderezar el camino que había dejado Jorge Fossati. La ‘Bicolor’ ya piensa en lo que serán las clasificatorias rumbo al Mundial de 2030 y acelera para encontrar al entrenador ideal.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) espera dar un golpe para las próximas Eliminatorias y con base en ello, traer a un entrenador capacitado para poder sacar a Perú de este mal momento sin la posibilidad de ir a Mundiales. Además, quien llegue deberá encontrarse con una nueva generación con la necesidad de soluciones en busca de sellar nuevamente la clasificación a la cita orbital.

En ese orden de ideas, ya iniciaron la búsqueda con entrenadores extranjeros y con la necesidad de encontrar a un director técnico capacitado y de nivel para devolver a un país a una Copa del Mundo. Entre los candidatos aparece nada más ni nada menos que Hernán Crespo, actual director técnico de Sao Paulo.

HERNÁN CRESPO PODRÍA SER EL NUEVO ENTRENADOR DE PERÚ

Y es que, en esa búsqueda dejaron claro que quieren continuar con entrenadores extranjeros. Gustavo Quinteros es uno de los que llama la atención, y, así como Quinteros, también aparece el nombre de Hernán Crespo. Aunque el argentino está en la pelea por la Copa Libertadores tras eliminar a Atlético Nacional, el director técnico del Sao Paulo sería el favorito por parte de la FPF.

De acuerdo con Carlos Antonio Vélez en Planeta Fútbol de Antena 2, “ya empiezan a especular con el nuevo nombre del técnico y hablan de Hernán Crespo. Hoy Trome lo tiene en tapa y dice, “entrenador argentino que dirige a Sao Paulo de Brasil está en la agenda de Jean Ferrari, director deportivo de la Federación”. Dicen incluso que va a viajar a hablar con él”.

Hernán Crespo ha sumado una carrera importante como director técnico. Empezó la historia en Italia y pasó por Defensa y Justicia en donde salió campeón de la Copa Sudamericana en 2020. Además, cuenta con tres títulos en el Al-Duhail de Catar y una Liga de Campeones Asiática con Al Ain FC.

Esta no es la primera vez que Hernán Crespo entra en escena en las Eliminatorias Sudamericanas como una opción para dirigir por primera ocasión una selección en su carrera como entrenador. Antes de que Nicolás Córdova firmara interinamente con Chile, la idea era contratar al entrenador argentino que recién había tomado las riendas en Sao Paulo.

LOS CRITERIOS DE LA FEDERACIÓN PERUANA PARA FICHAR A UN ENTRENADOR

La idea es que el nuevo entrenador de la selección de Perú pueda tomar las riendas del seleccionado a partir de enero de 2026 en donde iniciará las primeras gestiones pensando en las Eliminatorias Sudamericanas para ir al Mundial de 2030. Hernán Crespo aparece en la agenda y podría confirmarse en los próximos meses en caso de que sea el elegido.

Sin duda alguna, Crespo cumple con los tres puntos que tienen en la FPF para la elección de su nuevo entrenador. El periodista Pedro García sacó a la luz los criterios por los que se decantarían Agustín Lozano y Jean Ferreira. En Vamos al VAR sentenció que Perú estaría seleccionando entrenador con base en, “los criterios son tres para la elección del nuevo técnico. Uno: cerrado que sea extranjero; dos: de primer nivel; tres: Ricardo Gareca, no”.