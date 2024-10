Perú definió estadio contra Chile en Eliminatorias: hay incertidumbre

La próxima fecha de Eliminatorias será clave tanto para Perú con Jorge Fossati como director técnico, y Chile que tiene a Ricardo Gareca en el banquillo. Peruanos y chilenos han forjado una gran rivalidad histórica en el Clásico del Pacífico, y en este caso, puede ser lapidario para los dos seleccionados en el fondo de la tabla y para sus respectivos estrategas.

El primer antecedente dentro de estas Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 fue en el Estadio Monumental de Chile en el que el elenco local se quedó con la victoria con un resultado de 2-0. Las alarmas se prenden con Perú en busca de un necesario triunfo para sepultar a su acérrimo rival en el fondo de la tabla y sin posibilidades de clasificar al certamen mundialista.

Sin embargo, el partido entre Perú vs Chile generaba dudas, puesto que no se había confirmado en qué estadio se jugaría el Clásico del Pacífico. De acuerdo con el Diario Líbero, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) había mencionado que el Estadio Nacional no podría estar disponible para el 15 de noviembre, fecha en la cual se llevará a cabo el partido.

Pero lo ideal para Perú es utilizar su casa habitual para este encuentro vital para las pretensiones de ambas selecciones, “quiere contar con todo el apoyo de la hinchada y ejercer la localía en su casa de siempre, el Estadio Nacional”.

A FALTA DE CONFIRMACIÓN, PERÚ JUGARÁ EN ESTE ESTADIO VS CHILE

El Diario Líbero sigue la misma línea y afirma que había problemas por una situación extradeportiva que complica más la designación de un recinto deportivo, “aunque la razón no la detallaron, se pudo conocer que sería debido a que para esa fecha habría un evento programado, por lo que se especulaba una posible localía en el Estadio Monumental. Sin embargo, el panorama ha cambiado en las últimas horas y hay novedades al respecto. ¿Se jugará en el Nacional?”.

El IPD habría señalado que no hay disponibilidad en el Nacional por un evento, por lo cual tendrían que buscar otro estadio. Otra información señala que, “de acuerdo con la información del periodista Gustavo Peralta de Líbero, la FPF y el IPD se han reunido para ponerse de acuerdo y hay un 70% de posibilidades que el Perú vs Chile se dispute en el ‘Coloso de José Díaz’ para la alegría de toda la hinchada blanquirroja. Hay confianza para que en las próximas horas se pueda concretar”.

Con esto en mente, todo parece indicar que Perú vs Chile ya tendría al Estadio Nacional de Lima como la sede para llevar a cabo una nueva edición del Clásico del Pacífico el 15 de noviembre.