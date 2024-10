Perú lo tenía como ‘posible’ reemplazo de Fossati: firmará con histórico de Sudamérica

Para nadie es un secreto que la selección de Perú no la pasa para nada bien en las Eliminatorias Sudamericanas en medio de la novena y décima fecha en donde se ubican en el fondo de la tabla con apenas tres unidades. Como lo ha dicho Carlos Zambrano, referente y uno de los capitanes del combinado nacional, si pierden contra Uruguay y Brasil se hundirán más y podría ser una catástrofe en busca de clasificar al Mundial de 2026.

Una Copa América para el olvido que empezó a marcar el mal momento de Jorge Fossati y que prende las alarmas con el futuro del uruguayo. Aunque hubo ilusión en la continuidad de las Eliminatorias por el empate ante Colombia con un buen juego, todo se complicó con la caída contra Ecuador en el segundo encuentro de septiembre.

Ahora, con un panorama complicado y con Jorge Fossati con un ultimátum en la selección de Perú, empiezan a barajar posibilidades de reemplazos para con el uruguayo. Pero, una de las opciones parece haber tomado otra decisión y firmará con un club que conoce a la perfección.

JORGE SAMPAOLI ESTUVO EN LIMA Y AHORA FIRMARÁ CON SANTOS

Durante la última semana, antes de medirse a Uruguay y a Brasil de local y visitante respectivamente, los medios peruanos llenaron las primeras planas deportivas afirmando la posibilidad de que Jorge Sampoli pudiera firmar con el seleccionado inca.

De acuerdo con el periodista, Carlos Univazo se generó incertidumbre con el futuro del entrenador argentino con una opción en Perú, pese a que la Federación Peruana de Fútbol no ha tomado ninguna decisión. La razón fue muy particular y la verdad, no decía mucho, pues maneja una gran amistad con Mariano Soso, entrenador de Alianza Lima.

Y es que, el periodista peruano afirmó que, “Sampaoli está en Lima desde el jueves. Es muy amigo de Soso y fue a ver el Alianza vs. Melgar. Bajo esa circunstancia, es IMPOSIBLE que esté como para escuchar sondeos desde Matute, no hay forma. Ahora bien, tres días es bastante tiempo como para solo venir a ver a un amigo, tal vez tenía otras cosas que hacer en Lima. Se va esta noche”.

Con ese mensaje, se generó todo tipo de incógnitas sobre el futuro de Jorge Sampaoli con el combinado nacional peruano. Sin embargo, Bolavip Brasil, el entrenador argentino tiene todo listo para llegar a Santos, club que conoce a la perfección. Sampaoli ya había dirigido al ‘Peixe’ en 2019 y podría tener un segundo ciclo.

En Brasil ya afirman que Jorge Sampaoli ya tiene un preacuerdo con Santos para tomar las riendas en la próxima temporada por duración de un año hasta 2026. Sin embargo, todavía no hay fecha sobre la firma de su contrato, pero esto le cierra las puertas a Perú si había alguna opción de contratar al entrenador argentino.