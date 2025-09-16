Perú revolucionaría las Eliminatorias con figura australiana: sería convocado

Hace unas semanas terminaron las Eliminatorias Sudamericanas con la eliminación de Perú que optaba por sellar la clasificación por medio del repechaje si ganaba y se le daban algunos resultados con Venezuela y Bolivia como los principales rivales directos y de los que dependía en este ciclo clasificatorio para la repesca.

Penúltimos en la tabla de posiciones y con tres directores técnicos que pasaron por la selección peruana, la ‘Bicolor’ no pudo encontrar soluciones a lo largo de estas Eliminatorias. Óscar Ibáñez salió de la dirección técnica y ahora deberán preparar las clasificatorias sudamericanas para atender al Mundial de 2030. Ese es el objetivo al que le apunta la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la selección.

En ese orden de ideas, el entrenador que llegue sabe que ahora deberá echar mano y ojo de representantes peruanos jóvenes que den de qué hablar. Se acabó una de las grandes generaciones de Perú con Paolo Guerrero, André Carrillo, Renato Tapia, Luis Advíncula, entre otros. Llegará el momento de la nueva sangre para clasificar al Mundial.

Con base en esto, Perú podría dar la sorpresa y revolucionar las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030 con un jugador nacido en Escocia y que ha tenido formación en la selección de Australia. Se trata de Alexander Robertson.

ALEXANDER ROBERTSON, LA JOYA DE PERÚ QUE PODRÍA SER CONVOCADO POR TRES SELECCIONES

El nuevo director técnico de la selección de Perú podría tener a un europeo en el combinado nacional a la espera de sacar los resultados ideales para sellar la clasificación al Mundial de 2030. Es Alexander Robertson, volante de 22 años que nació en Dundee, Escocia, tiene nacionalidades de Australia y de Perú.

En sus manos, Alexander Robertson puede tomar la decisión de jugar o en Australia, en Escocia o en Perú. A sus 22 años, ya sumó uno que otro partido con el combinado australiano, pero no ha cumplido con los tres juegos oficiales para no poder cambiar de país. En ese sentido, Robertson podría ser la solución de la ‘Bicolor’.

Alexander Robertson ha jugado en el Manchester City como su primer equipo a nivel profesional. Luego jugó en Ross County, Portsmouth y Cardiff City de Inglaterra y Gales respectivamente.

Perú ha estado ojeando a Alexander Robertson, y, el periodista Paul Pérez afirmó en su programa de YouTube, Cancherazos que sería un jugador de gran valor por su trayectoria en suelo británico, además de su experiencia a nivel de selecciones con algunos partidos en la selección de Australia.

¿CUÁNDO PODRÍA SER SU PRIMERA CONVOCATORIA CON PERÚ?

Con la nacionalidad peruana, australiana y escocesa, Alexander Robertson ha sido tentado por las tres selecciones. Juega con Australia, pero podría cambiar y está a tiempo para tomar la mano de una selección de Perú que debe buscar soluciones y depositan en Robertson ese cambio prestigioso generacional.

De hecho, la información de Paul Pérez indica que ya tenía la convocatoria de Perú en sus manos, pero una lesión lo sacó de la posibilidad de concentrar y de estar con el combinado nacional en anteriores fechas.

Su estreno con Perú podría ser en la Fecha FIFA de noviembre contra Rusia y Chile en los dos amistosos que tendrá que saldar. Alexander Robertson podría ser la novedad a la espera de definir también el próximo director técnico que tome las riendas en reemplazo de Óscar Ibáñez. Sin embargo, Escocia y Australia, especialmente los australianos estarán pendientes con posibilidades de convocarlo.