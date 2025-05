Perú se resignó para las Eliminatorias: "Es la hora que nadie sabe nada"

Quedan apenas dos semanas para que regresen las emociones de las Eliminatorias Sudamericanas con el protagonismo de Perú que quiere apostarle al repechaje como su última carta para clasificar a la Copa del Mundo de 2026. Jorge Fossati no estuvo a la altura en el combinado nacional y con entrenador interino como lo es Óscar Ibáñez, tampoco han levantado cabeza.

Ibáñez llegó en un momento complicado en busca de salvar el proyecto en los seis partidos pendientes que le quedaban. Ganó un partido ante Bolivia y perdió contra Venezuela. Siguen en la penúltima casilla con 10 unidades a cinco del repechaje que es lo que persiguen.

Vea también: Se calienta el Colombia vs Perú: quieren convocar a un mismo jugador

Sin embargo, a falta de dos semanas para el reto ante Colombia que los puede acercar al repechaje, Perú no ha notificado absolutamente nada sobre la prelista o la convocatoria oficial y han dado largas para empezar la concentración para la doble fecha de las Eliminatorias.

De hecho, Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores afirmó que el seleccionado peruano ya está resignado para las Eliminatorias. Ya se ven eliminados y no le ponen mucha atención a lo que queda por delante. Por su parte, Colombia, el primer rival de la ‘Bicolor’ trabajará en Medellín en sesiones de entrenamiento no obligatorias, pero que servirán para preparar el reto sudamericano.

LA RESIGNACIÓN DE PERÚ EN LAS ELIMINATORIAS PARA ENFRENTAR A COLOMBIA

Carlos Antonio Vélez, que está cerca de la selección peruana y que conoce a la perfección el balompié de Perú, afirmó que, “afortunadamente, el rival no tiene dientes. Sigo el fútbol peruano minuto a minuto y esta es la hora en que nadie en Perú, costa, sierra y selva, nadie ha tocado el tema selección. Nadie sabe quién va a ser convocado, cuándo van a convocar”.

Le puede interesar: Neymar sorprendió con su retiro: “En este momento, no lo sé...”

Adicionalmente a este problema que aparece y que le puede dar la ventaja a Colombia que ya prepara la doble fecha, el periodista continuó, “en muchos casos, ya no les interesa porque saben que las posibilidades de clasificación, si bien matemáticamente existen, futbolísticamente son nulas. Colombia tiene adelante, no solamente una gran necesidad, sino una gran posibilidad”.

“RECUERDEN QUE PERÚ NOS HA AMARGADO LA VIDA MUCHAS VECES”, EL MENSAJE DE CARLOS ANTONIO VÉLEZ

Pese a la poca preparación peruana, no hay que adelantarse a absolutamente nada y Carlos Antonio dejó claro que no hay que pordebajear al rival, “recuerden que Perú nos ha amargado la vida muchas veces. Pregúntenle a David Ospina que le llegamos cien veces, no marcamos ningún gol y Perú nos llegó una vez y ganaron 0-1 en Barranquilla de la mano de Gareca”.

Referenció otros partidos en los que Perú superó a Colombia en contextos similares como este en donde no se juegan nada. “Con atención, pero no es para sacar el carro de bomberos si le ganamos a Perú”, mencionó Carlos Antonio. El momento de la FCF está tenso y no es para armar la fiesta si se gana.

Lea también: Santa Fe tiene listo su primer fichaje para 2025-2: jugó en Brasil y Argentina

Sobre Colombia, dejó claro que debe haber una buena elección de jugadores en la lista de convocados. “Lorenzo ya no tiene respaldo de sectores del país y de la dirigencia del país”, ha perdido credibilidad de cara a la Copa del Mundo, “el problema no es clasificarse, la preocupación es que la selección no puede ser el trampolín de nadie, ni para empresarios, ni para promover jugadores. Tampoco es hacer un equipo alrededor de un jugador porque la gente lo quiere. Debe ser una selección respetable con jugadores respetables”, sentenció Carlos Antonio.