Perú sufrió portazo de DT argentino para Eliminatorias: “No me gusta”

Para nadie es un secreto que la selección de Perú deberá buscar soluciones para lo que viene en las Eliminatorias con dos partidos por disputar y con una mínima chance de sellar la clasificación por el repechaje. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) depositó toda la confianza en Óscar Ibáñez para lo que quedaba, pero la idea es que, con miras a la Copa del Mundo de 2030, haya otro director técnico.

La gestión de Jorge Fossati no fue como se esperaba y a falta de cuatro jornadas para terminar el camino de las Eliminatorias, Óscar Ibáñez tomó las riendas. Tampoco pudo mejorar los resultados y ahora depende de ganar los dos partidos que quedan y que Venezuela y Bolivia no sumen en los juegos que les queda.

El plan de la FPF era designar a un entrenador interino y a la par, nombrar a un director técnico que empiece a trabajar para las Eliminatorias de 2030 con la necesidad de sellar la clasificación a la Copa del Mundo. En ese sentido, este candidato sería uno de renombre para intentar volver a un Mundial.

PRIMER PORTAZO DE DIRECTOR TÉCNICO A LA SELECCIÓN DE PERÚ

La Federación ha puesto los ojos en directores técnicos de la Liga peruana. Ángel Comizzo, de Atlético Grau tiene el sueño de tomar las riendas de la selección ‘Bicolor’, pero no sería el único que estaría en el radar de la FPF. En los últimos días, Agustín Lozano se ha interesado en el entrenador argentino de Alianza Lima, Néstor Gorosito.

Alianza Lima sigue encarrilado en las primeras posiciones de la Liga de Perú y Néstor Gorosito llama la atención. El ‘Pipo’ está en el radar del combinado nacional, pero en últimas semanas dio su respuesta a una posible vinculación con la dirección técnica peruana.

En el programa, L1 MAX le preguntaron a Néstor Gorostio si dirigiría a la selección de Perú. El entrenador argentino sentenció que, “por una cuestión de respeto, no hablo. No me gusta a mí incomodar a otro, tampoco me gusta que me incomoden. Aparte, yo lo veo un tipo (Óscar Ibáñez) calmo, ubicado y respetuoso”.

Con esto dejó claro que, por lo menos de manera inmediata no tomaría las riendas si le ofrecen el cargo porque hay alguien que ya está en ese banquillo. Un colega, un compatriota que fue nombrado interinamente, a la espera de lo que decía la FPF con base en estos dos partidos que restan.

GOROSITO NO QUIERE IRSE DE ALIANZA LIMA

Además de la postura de Néstor Gorosito, también dejó claro que, “capaz si sería uno de los otros payasones (que está al mando de la Selección Peruana) y todo eso, capaz que te digo que sí; pero, no me gusta incomodar”, demostrando que no tiene ningún interés en firmar con Perú si le ofrecen la posibilidad.

Sumado a su idea, también explicó que tampoco tiene ningún interés en dejar a Alianza Lima, “dije que no porque estaba bien y yo firmé por un año, así que me voy a quedar. Uno es medio antiguo y tengo palabra, aunque aparece uno con turbante y te ofrece 3 ‘palos’ y me voy...”.

Estas declaraciones aparecen justo cuando fue sondeado por San Lorenzo para volver a dirigir al ‘Ciclón’ después de la salida de Miguel Ángel Russo. La postura del ‘Pipo’ fue tajante, dado que solo piensa en continuar en Alianza Lima para respetar su contrato actual. Además, también hubo interés de Universidad Católica de Chile para contratar a Néstor Gorosito como director técnico.