Perú tendría listo nuevo DT tras Eliminatorias: debutaría en noviembre

Queda solo una fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con el protagonismo de la selección de Perú que tendrá que despedirse en condición de local con una victoria frente a Paraguay. Además, el triunfo podría mantener a Óscar Ibáñez dentro del combinado nacional.

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) dejó claro que los resultados iban a ser cruciales para decidir la continuidad o la salida de Óscar Ibáñez. Aunque había posibilidades de mantenerlo para los amistosos de noviembre, la derrota ante Uruguay habría hecho que Lozano cambiara de opinión.

Por lo pronto, habrá que esperar qué pasará con el resultado de Perú en la última fecha con el anhelo de óscar Ibáñez de quedarse. En caso de que decidan cesar el corto proceso de Ibáñez, desde la FPF ya habría un entrenador que tomaría las riendas.

EL ENTRENADOR QUE SUENA PARA TOMAR LAS RIENDAS DE LA SELECCIÓN DE PERÚ

El periodista Alan Diez en el programa Toco y Me Voy afirmó que, “el presidente de la FPF le dijo a Ibáñez, antes del partido con Uruguay, que dirija lo de octubre y lo de noviembre, pero ayer al término del programa ‘Vamos al VAR’ se tenía la información de que le había dicho: ‘ya no te quedas’. Si Perú le hacía partido a Uruguay, se quedaba Ibáñez. Si hubo el papelón ayer, ya no sigue Ibáñez. ¿A qué juegas Agustín? Estás lastimando el fútbol, lo estás matando”.

Con esto en mente, y a la espera de la salida oficial de Óscar Ibáñez, el periodista Horacio Zimmerman escribió en sus redes sociales que no sería sorpresa que Agustín Lozano le diera la confianza a Manuel Barreto, quien tendría que hacerse cargo por lo menos para los amistosos de octubre y de noviembre.

Manuel Barreto no sería un perfil en posesión, dado que se trata del director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF. Barreto sería el encargado de momento para intentar terminar de la mejor manera lo que resta de este 2025.

Sin Ibáñez y sin Barreto, la FPF tendrá que definir en próximos meses quién se hará cargo en posesión del banquillo de la selección de Perú con miras a sellar la clasificación para el Mundial de 2030.

