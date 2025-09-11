Perú tiene listo su nuevo técnico: filtran fecha de presentación

La pobre presentación de Perú a lo largo de las Eliminatorias Sudamericanas acabó con la gestión de tres directores técnicos. Juan Reynoso salió del banquillo, luego fue el turno de Jorge Fossati y sobre el final, Óscar Ibáñez dejó la dirección técnica. Aunque se decantaron por Ibáñez, el plan de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) era oficializar a un entrenador que tomara las riendas en 2025 para alistar las clasificatorias de 2030.

Le dieron largas a ese plan en el que trazaron la necesidad de confirmar a un entrenador de envergadura y nunca dieron a conocer el nombre de ese director técnico. Óscar Ibáñez terminó la gestión, lo cesaron y ahora habrá que esperar a que, desde la FPF confirmen al nuevo entrenador.

De hecho, ya se movieron bastante con los nombres que hay como opciones, y ya hay fecha oficial de la presentación del nuevo cuerpo técnico que tendrá la misión de volver a llevar a Perú a un Mundial en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030.

YA HAY FECHA PARA PRESENTAR AL NUEVO CUERPO TÉCNICO DE PERÚ

Aunque todavía no hay confirmación de quién reemplazará a Óscar Ibáñez, el periodista de L1 Radio, Gustavo Peralta afirmó que hay fecha de presentación y de inicio de gestiones, “el nuevo técnico de la Selección Peruana va a empezar funciones en enero del 2026. Las principales opciones de la FPF tienen vínculos con clubes y no se va a pagar cláusulas”.

Además, el periodista Pedro García sacó a la luz los tres criterios por los que se decantaría la FPF con Agustín Lozano y Jean Ferreira. En Vamos al VAR sentenció que Perú estaría seleccionando entrenador bajo estos puntos, “tengo entendido que dentro de Videna los criterios son tres para la elección del nuevo técnico. Uno: cerrado que sea extranjero; dos: de primer nivel; tres: Ricardo Gareca, no”.

En ese orden de ideas, Ricardo Gareca no será el encargado y habrá que esperar hasta enero de 2026 para que comience la nueva era de la ‘Bicolor’ con la necesidad de sellar la clasificación para el Mundial de 2030. La idea de iniciar los trabajos el próximo año pasa porque en estos momentos, muchos de los estrategas que han sonado ya están comprometidos.

Con esto en mente, probablemente definirán entrenador a finales de este año para curarse en salud porque algunos de los técnicos por los que han preguntado ya tienen cargos actualmente.

LOS ENTRENADORES QUE SUENAN PARA DIRIGIR A PERÚ

Desde la FPF no estarían pensando en Ricardo Gareca que era una de las especulaciones que se tenían alrededor del nombre del argentino. Efectivamente, los nombres que han sonado en las últimas horas son representantes de Argentina que cobran más fuerza.

Y no es para menos, Gareca dejó huella y quieren volver a tener un argentino, pero todo parece indicar que no sería el ‘Tigre’. Así las cosas, entre las grandes opciones que hay están Fabián Bustos, Néstor Gorosito y Gustavo Quinteros como las tres primeras opciones que tendrían que revisar Agustín Lozano y Jean Ferrari.

La FPF tendrá que elegir pronto a un director técnico, dado que la salida de Óscar Ibáñez dejó a la ‘Bicolor’ sin un entrenador para los partidos ante Rusia y Perú que serán el 12 y 18 de noviembre ambos juegos en territorio ruso. Por ahora no hay confirmación de quién dirigirá esos dos encuentros.