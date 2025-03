Perú vive lo peor en Eliminatorias: destapan problema interno y señalan a Paolo Guerrero

Quedan escasos días para que regresen todas las emociones de las Eliminatorias Sudamericanas con el protagonismo de Perú que deberá enfrentar a Bolivia y a Venezuela en condición de local y visitante respectivamente. Óscar Ibáñez tendrá la primera prueba, pero, por unos antecedentes, quedó en evidencia que deberá ser cuidadoso con el plantel que tiene y con los egos dentro.

En la convocatoria, Óscar Ibáñez volvió a tener en cuenta a Paolo Guerrero, que había anunciado su retiro del combinado nacional, Renato Tapia y Pedro Aquino como las grandes novedades. Sin embargo, no pudo contar con Alex Valera, tema que ha generado todo tipo de versiones y de rumores.

Óscar Ibáñez habló con Alex Valera antes de lanzar la lista, “me contó que está atravesando un tema personal importante. Y bueno, antes de jugador, es una persona, un ser humano”. Hasta ahí, todo perfecto con la no convocatoria. En últimas horas, salpicó en las redes sociales un posible caso de peleas internas que tendrían que ver con Paolo Guerrero.

LOS PROBLEMAS INTERNOS QUE APARECIERON EN LAS REDES SOCIALES

Y es que, después de que saliera a la luz que Alex Valera no iba a estar por problemas personales, tal vez de mala fe, el periodista, Gonzalo Núñez contó que hay problemas y todo por culpa del regreso de Paolo Guerrero, una declaración curiosa, dado que los dos delanteros han jugado juntos en las Eliminatorias.

En el programa de YouTube, ‘Erick y Gonzalo’, hablaron sobre el rechazo de Alex Valera. “Está incómodo con alguien en la selección, y esto ya pasó en la Copa América. De lo que me cuentan, está incómodo. Le quise seguir preguntando a mi informante, pero me dijo ya no seas ‘sapo’”, aseveraron.

Posteriormente, Gonzalo Núñez reveló que, “la información, la primicia, es que Valera estaría incómodo en la selección, y yo agrego lo siguiente, por Paolo Guerrero. Lo digo yo, me hago cargo”. Horas después, Paolo pidió explicaciones de algo que no tenía conocimiento alguno.

Paolo Guerrero explicó que, “justo hablé con un compañero de la selección peruana que también es de Universitario y le pregunté eso porque vi en las redes sociales un comentario de una persona que, obviamente, ya tiene ojeriza y tiene algo personal conmigo; igual no le doy bola. Le hice la pregunta al compañero porque me preocupó y me dijo que no, 'es otro el motivo por el que Alex Valera no está aquí, así que nada que ver contigo'.

Yo estuve a punto de escribirle a Alex porque tengo una muy buena relación con él; hemos estado jugando juntos en el último partido con Argentina. Me preocupó mucho por lo que se estaba diciendo, pero yo tengo una muy buena comunicación con él.

Estaba a punto de escribirle, pero quería consultarlo con un compañero de él y me dijo que lo que él (Valera) tiene son otros problemas personales que debe resolver”, señaló en una rueda de prensa para aclarar la situación.

La conferencia se hizo viral, e invitó a Alex Valera a aclarar las cosas, “si Alex escucha esta entrevista, me gustaría que lo aclare. La persona que lo dijo es muy malosa, tiene algo personal conmigo, todo el Perú lo sabe. Yo dejo de lado todas esas críticas de lado, trato de ser positivo y mantenerme en lo mío”. Destapan posibles problemas internos antes de dos duelos claves por las Eliminatorias.