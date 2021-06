Las elecciones de Perú y Colombia se enfrentan éste jueves 3 de junio por la séptima fecha de las eliminatorias al mundial de Qatar 2022. Los locales buscan conseguir su primera victoria, mientras que la visita espera recuperarse de la derrota sufrida en la anterior jornada ante Ecuador por 6-1.

Ricardo Gareca tiene el reto de recomponer el camino hacia la próxima cita orbital frente al arranque irregular del seleccionado Inca, mientras que el equipo cafetero quiere la victoria en el debut oficial del técnico Reinaldo Rueda.

Perú, luego de cuatro partidos disputados en las eliminatorias, suma apenas un punto; Colombia, por su parte, cuenta con 4 unidades, pero desea un triunfo de manera urgente para recuperar la confianza con miras a los encuentros venideros.

Hora para ver Perú vs Colombia; fecha 7 de las Eliminatorias a Qatar

Perú: 9 pm

Colombia: 9 pm

Argentina: 11 pm

Estados Unidos: 10 pm (este), 7 pm (pacífico)

Chile: 10 pm

España: 4 am (del viernes)

Ecuador: 9 pm

México: 9 pm

Perú vs Colombia: canal de TV para el partido, Eliminatorias a Qatar 2022

Perú: América Televisión, Movistar Deportes Peru

Colombia: Caracol TV

Argentina: TyC Sports y TyC Sports Play

Chile: TNT Sports 3, TNT Sports 2, TNT Sports Go

Panamá: Sky HD

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Francia: Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 4

España: Movistar+

Inglaterra: Premier Sports 1, Premier Player HD

Perú vs Colombia: probables formaciones

Perú: Gallese; Corzo, Santamaría, Abram, Trauco; Aquino, Yotún; Carrillo, Cueva, Flores; Lapadula.

Colombia: Ospina; Medina, Mina, Sánchez, Tesillo; Uribe, Barrios; Cuadrado, Cardona, Díaz; Zapata