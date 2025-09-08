Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 12:14
Perú y Chile se la juegan: ¿por qué es importante su último partido de Eliminatorias?
Este martes 9 de septiembre se llevará a cabo la última fecha de este torneo clasificatorio.
Chile recibirá este martes a Uruguay en el cierre de las Eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 en una situación muy difícil, tras confirmarse su tercera ausencia consecutiva de la Copa del Mundo, un partido marcado también por el regreso del entrenador Marcelo Bielsa al país austral después de 14 años.
El técnico argentino, ahora al mando de la Celeste, volverá a pisar el Estadio Nacional de Santiago, donde fue adorado por los chilenos en su paso por La Roja (2007-2011), a la que cimentó con una camada de jugadores que luego serían bicampeones de América en 2015 y 2016.
Lea también: Oficial: Confirmado hora y fecha de los dos primeros partidos de Liga de Naciones
En otras noticias: analizamos el rendimiento de la Selección Colombia tras su victoria ante Bolivia
El objetivo de Chile y Perú en lo que resta de las Eliminatorias
Bielsa se enfrentará a una selección chilena que está en la décima y última posición con 10 puntos y cuyo único objetivo ahora es salir del fondo de la clasificación en la fase eliminatoria.
Para ello, la Roja necesita vencer a una selección uruguaya que se clasificó para su quinto Mundial consecutivo y que Perú, que es novena, con dos puntos más, no sume los tres puntos en casa frente a la Selección de Paraguay.
Perú podría con un empate evitar el último lugar
El conjunto ‘Bicolor’ se enfrentará de local al equipo dirigido por el técnico Gustavo Alfaro con el único aliciente de no terminar en el último lugar de la clasificación, una tarea que podría conseguir con un triunfo e incluso con un empate siempre y cuando la Selección de Chile no derrota a Uruguay.
El combinado peruano está en la penúltima posición con 12 puntos, 2 más que Chile, el colista, por lo que podría necesitar al menos empatar ante Paraguay para evitar que la Roja pueda adelantarle, teniendo en cuenta que la ‘Bicolor’ (-14) tiene una mejor diferencia de gol que ‘La Roja’ (-18).
Fuente
Agencia EFE / Antena 2