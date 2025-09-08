Perú y Chile se la juegan: ¿por qué es importante su último partido de Eliminatorias?

Perú podría con un empate evitar el último lugar

El conjunto ‘Bicolor’ se enfrentará de local al equipo dirigido por el técnico Gustavo Alfaro con el único aliciente de no terminar en el último lugar de la clasificación, una tarea que podría conseguir con un triunfo e incluso con un empate siempre y cuando la Selección de Chile no derrota a Uruguay.



El combinado peruano está en la penúltima posición con 12 puntos, 2 más que Chile, el colista, por lo que podría necesitar al menos empatar ante Paraguay para evitar que la Roja pueda adelantarle, teniendo en cuenta que la ‘Bicolor’ (-14) tiene una mejor diferencia de gol que ‘La Roja’ (-18).