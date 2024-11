Perú ya tendría el reemplazo ideal de Fossati: la FPF ya lo avaló

No busquen más, pues, tal parece que, si Jorge Fossati sale de la dirección técnica de Perú en esta doble Fecha FIFA de Eliminatorias, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya tendría listo al nuevo seleccionador para hacerse cargo de las clasificatorias a partir del próximo año empezando en el mes de marzo.

Perú enfrentará en esta última fecha de Eliminatorias a Chile en una nueva edición del Clásico del Pacífico, y en segundo turno, viajarán a Buenos Aires en busca de quedarse con los puntos y dar un golpetazo en el certamen ante Argentina con la urgencia de seguir con vida pensando en una posible clasificación al Mundial.

Jorge Fossati sabe bien que, para salvar su cargo como seleccionador de Perú necesitará, por lo menos, conseguir cuatro unidades en estas dos fechas. Un empate y una victoria, El entrenador uruguayo podría tener sus últimos momentos dentro del banquillo peruano, y hay expectativa con quién podrá relevar al estratega.

Entre las posibilidades apareció Jorge Sampaoli que estuvo en Lima presenciando un encuentro del Alianza. Ahí se esperaba que el ex selección de Chile y Argentina tuviera la reunión para firmar con Perú. Además, si Ricardo Gareca sale del cuadro austral, podrían intentar nuevamente contratarlo. Sin embargo, hay otra opción que ahora parece más cercana con los cambios en la FPF.

INESPERADO TÉCNICO TOMARÍA LAS RIENDAS DE PERÚ

De acuerdo con el medio Bolavip Perú, los cambios en la FPF podrían indicar la llegada de un estratega que se había ofrecido a hacerse cargo si sale Jorge Fossati. Agustín Lozano, presidente del ente fue detenido en medio de una investigación y captura preliminar que durará más de quince días. Por esa razón, Arturo Ríos tomó las riendas en la Federación.

Y es que, si bien no hay nada oficial en este panorama de la salida de Fossati y la llegada de un nuevo técnico, el medio continúa afirmando que, Arturo Ríos es presidente del Club Atlético Grau de la Liga peruana, y la idea sería depositar la confianza en el actual estratega de dicho club, Ángel David Comizzo, técnico argentino y ex arquero profesional.

Para la FPF sería fácil poder contratarlo, pues, Bolavip sigue sentenciando que puede ser el mejor candidato, dado que, “está en un buen momento, conoce el mercado local, es alguien de confianza para el nuevo mandamás, y es bastante más económico que cualquier otro técnico del mercado”. Además, se le suma otra cuestión y es el expreso ofrecimiento del argentino.

Ángel David Comizzo indicó sus ganas de dirigir a Perú en un futuro asegurando que, “me encantaría dirigir a la selección peruana, pero con una condición, que se le diga a la gente que por uno o dos mundiales no vamos a ir… Porque no hay otra manera de poder salir de este pozo. Hoy, por ejemplo, Bolivia está por encima de nosotros; ellos lograron que 2 equipos pasaran fase de grupos de Copa Libertadores y nosotros no”. En ese orden de ideas, Comizzo podría ser el nuevo seleccionador de Perú.