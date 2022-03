Pinto no se escondió: pidió la 'cabeza' de James y exigió a tres jugadores del FPC para la Selección

Jorge Luis Pinto volvió a ser severo con el presente de la Selección Colombia. El entrenador criticó a Reinaldo Rueda, exigió a tres jugadores del fútbol colombiano para la selección y pidió que no se cuente más con James Rodríguez en la titular del equipo cafetero.

No se puso con rodeos el director técnico a la hora de evaluar lo que ha sido el trabajo de los colombianos durante las actuales eliminatorias al mundial de Qatar 2022.

Sobre James Rodríguez, Jorge Luis Pinto señaló que es un jugador que hoy por hoy está para actuar solamente un tiempo. De allí que se deba considerar, según él, contar con otro tipo de jugadores.

“Llegamos a la conclusión de que James, en el momento en el que está, puede jugar un tiempo y no más. Con todo respeto lo digo. Es una realidad y hay que entender eso. Un técnico no se puede jugar la vida por un jugador de un tiempo. Nosotros debemos empezar a explotar y descubrir el jugador que reemplace a James. No está rindiendo y no es algo de un partido o dos, van siete u ocho así. Tenemos que mandar al campo de juego a otro y ver qué hace”, dijo Pinto.