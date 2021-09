Pinto sentencia a James Rodríguez: "Hay quien lo reemplace en Colombia"

Jorge Luis Pinto, técnico colombiano, habló con Futbolred sobre las Eliminatorias sudamericanas y la necesidad de que Colombia vuelva a contar con James Rodríguez. Para el estratega, el jugador es una carta fuerte para tener en la Selección, peor ojalá en un buen estado de forma, ya recuperado, con continuidad y que se logre acoplar a la idea de juego que quiere Reinaldo Rueda.

No obstante, sobre cómo se ha manejado su ausencia en los últimos encuentros, para Pinto hay futbolistas que pueden suplir a Rodríguez, aunque con otras condiciones, lo han logrado reemplazar en los duelos claves por el cupo al Mundial de Qatar 2022.

"Si se compenetra con el trabajo, toma ritmo y tiene competencia, James puede volver a la Selección. Nadie duda que es un buen jugador, en este momento no anda en la mejor forma. Depende de él que vuelva a Colombia, de alguna manera se dejó a un lado la ausencia de él, se puede decir que hay quién lo reemplace. Si vuelve será un jugador importante", dijo el estratega en charla con el mencionado medio.

Por otro lado, sobre las cuentas de Colombia para buscar una pronta clasificación, el timonel cucuteño fue consciente de que se han perdido puntos importantes que dejan muy mal parado al cuadro nacional, por eso hay que recuperar los seis contra Uruguay y Ecuador, donde será casi que una obligación ganar.

"El promedio de puntos no es el ideal, en aras de clasificar, tampoco es malo. Nos deja en un límite donde hay que recuperar dos o tres puntos en alguna parte donde no entren en la lógica de la competición. Para recuperar lo perdido con Uruguay en Barranquilla y Ecuador, caso de Quito donde se han sacado grandes resultados. No es el ideal, pero no es malo", sentenció.