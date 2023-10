Polémica en Argentina: jugador de Paraguay le escupió a Messi en partido de Eliminatorias

Tras el partido, Messi entregó sus declaraciones sobre lo sucedido y allí le restó importancia al incidente con Sanabria: "Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me escupió, pero no sé quién es ese chico y no lo vi. La verdad no le quiero dar importancia, así que mejor dejemos así", manifestó.

Lo insólito del caso es que ni el árbitro central ni el VAR se percataron de esta acción, la cual pudo haber derivado en una sanción. Esto, sin embargo, no socavó el festejo de Argentina, quien marcha con puntaje perfecto en las Eliminatorias tras superar como local ante Paraguay.

La próxima salida de los dirigidos por Lionel Scaloni será enfrentando como visitante a Perú el próximo 17 de octubre en Lima.

