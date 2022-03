Polémica en Uruguay: el duelo ante Perú inició después del Colombia vs Bolivia

La fecha 17 de las Eliminatorias mundialistas por Conmebol permite que cuatro de los cinco partidos sean influyentes a tal altura.

Así las cosas, se determinó que -a excepción del Argentina vs Venezuela- todos los duelos darían inicio a las 6:30 p. m. (de Colombia) con el fin de promover equidad y no dar ventajas a ningún combinado.

No obstante, el compromiso entre la Selección de Uruguay y el combinado de Perú -importantísimo en las aspiraciones de Colombia-, inició ocho minutos más tarde que los demás.

Pues más allá de que haya algo de margen en el lapso en el cual suena el 'pitazo inicial', se considera que la diferencia con que dio inicio el partido en el Centenario de Montevideo es exagerada -acorde al momento de las Eliminatorias-.

Respecto a las razones, se desconoce el porqué el compromiso no tuvo comienzo a la par con el que juegan Colombia vs Bolivia en Barranquilla, además de los duelos en Brasil (contra Chile) y Paraguay (vs Ecuador).

Así las cosas, se prevé que para la segunda parte se puedan equiparar los tiempos de inicio, por lo que el descanso en las plazas restantes se prolongaría un poco.