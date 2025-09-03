Polémico técnico del FPC eligió curiosa delantera para la Selección Colombia

La Selección Colombia está a unas horas de disputar uno de los partidos más importantes en este ciclo de las Eliminatorias Sudamericanas. Aunque se esperaba que el combinado dirigido por Néstor Lorenzo pudiera sellar la clasificación de manera anticipada, tendrá que definirlo ante Bolivia en la penúltima jornada del ciclo de las Clasificatorias.

Vea también: El dato que pone a Jorge Bava 'contra las cuerdas' en Santa Fe

Néstor Lorenzo tiene varias dudas para encarar este partido, entre ellos, quién se quedará con el puesto en el arco con David Ospina, Camilo Vargas y Kevin Mier, estos últimos, quienes no han tenido la mejor temporada en Atlas y Cruz Azul respectivamente.

Además de ello, los delanteros también generan dudas con el llamado de Dayro Moreno que estaba pidiendo selección por todos los récords que tiene como goleador, Jhon Córdoba que parte con ventajas para tomar la referencia de ataque o con Luis Javier Suárez en un momento dulce en Sporting Lisboa con goles y con asistencias.

Aparte del delantero central, en la izquierda está asegurado de que Luis Díaz será inicialista pero la banda derecha genera discusiones con Marino Hinestroza o con Jhon Arias. Hernán Darío el ‘Arriero’ Herrera afirmó quiénes deben ser los tres atacantes para afrontar el juego ante Bolivia.

HERNÁN DARÍO HERRERA DIO SUS DELANTEROS PARA ENFRENTAR A BOLIVIA

Con la convocatoria de Dayro Moreno, el ‘Arriero’ Herrera ha aumentado la polémica por declaraciones de algunos jugadores que afirmaron que Dayro no debía estar en esta convocatoria. El entrenador de Once Caldas pidió respeto para el goleador y en entrevista con el VBar de Caracol escudó a su dirigido en el cuadro albo.

Hernán afirmó que Dayro está en la convocatoria porque ha hecho los méritos para ganarse ese lugar. En un principio comentó, “Dayro ha hecho muchos méritos para estar donde está. Eso no es regalado, no es por ser Dayro ni su edad. Si usted es goleador de una Copa Sudamericana, tiene derecho a estar en una Selección. Los méritos son de él”.

Le puede interesar: ¿Cuántos partidos se pierde Mayra con la Selección Colombia tras grave lesión?

Posteriormente, sentenció cuáles deben ser los tres delanteros en ese tridente que se espera que tenga la Selección Colombia, “Lucho Díaz es un jugador para estar al lado de Dayro y (Marino) Hinestroza también. Es solo desbordar, tirársela y él hace el gol. Listo, se acabó. Con Dayro no es sino que le lleven el balón y la meta”.

En ese sentido, para Hernán Herrera no hay ninguna duda de que los delanteros tienen que ser Dayro Moreno en la parte central del ataque, Luis Díaz por la izquierda y Marino Hinestroza que estará por el costado derecho. Ese sería el tridente ideal que quiere el entrenador del Once Caldas ante Bolivia.

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

Lea también: Mayra le da portazo a Selección Colombia: peor noticia para Liga de Naciones

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.