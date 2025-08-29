Polonia tomó decisión con Lewandowski para la eliminatoria al Mundial

La selección de Polonia vive un tenso, pero esperanzador regreso de su estrella histórica, Robert Lewandowski. El delantero del Barcelona, máximo goleador en la historia del combinado nacional con 85 tantos en 158 partidos, había anunciado en junio de 2025 su renuncia temporal tras perder la capitanía, que fue entregada a Piotr Zieliński por parte del entonces seleccionador Michał Probierz.

Este hecho ocasionó que durante varios partidos se dejara de ver al atacante polaco comandando a su selección dentro del terreno de juego y aumentando su respectiva cuenta goleadora. Por varias jornadas se generaron críticas internas y tensión dentro del entorno futbolístico, pero finalmente se dio a conocer su esperado regreso gracias a la dirigencia de Jan Urban.

Lewandowski volvió a ser convocado por la Selección de Polonia para la eliminatoria

La situación escaló rápidamente y Lewandowski explicó que su decisión se debía tanto a una pérdida de confianza en el técnico como a un estado de cansancio físico y mental tras una intensa temporada con el Barcelona. Poco después, el seleccionador Probierz dimitió de su cargo, tras solo dos años al frente, con un balance irregular y en medio del conflicto con el goleador, lo que le permitiría al goleador tener una nueva chance.

La llegada de Jan Urban como nuevo técnico, en julio de 2025, abrió una nueva etapa en la que desde un principio puso como prioridad recuperar al delantero: "Haremos todo lo posible para que Robert vuelva, porque sabemos en qué situación está el fútbol polaco”.