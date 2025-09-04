¡Por fin! La Selección Colombia clasificó al Mundial 2026
La Tricolor obtuvo uno de los seis cupos directos que entrega Conmebol.
La Selección Colombia tuvo que sufrir para asegurar su clasificación al Mundial 2026. Pese a que se trató de la Eliminatoria suramericana más fácil de toda la historia, el nivel irregular de la Tricolor obligó a esperar a su último partido como local.
Pues en la noche de este jueves 4 de septiembre la Selección Colombia derrotó a Bolivia por la fecha 17 de las clasificatorias Conmebol, llegando así a 25 puntos, que le permiten asegurarse en la próxima cita mundialista.
Fue un partido en el que los dirigidos por Néstor Lorenzo saltaron a la cancha del Metropolitano a ganar y asegurar de paso la clasificación, pero realmente se trató de una presentación colombiana que de a poco fue disminuyendo.
Un gol de James Rodríguez sobre los 30 minutos del primer tiempo tras una asistencia del lateral derecho Santiago Arias fue el que puso a celebrar a los colombianos; ya en la segunda mitad anotaron Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero para el 3-0 definitivo.
¿Qué viene ahora para la Selección Colombia?
Ahora, la Selección Colombia visitará a Venezuela por la fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas, y posteriormente -en octubre-, enfrentará en fechas FIFA a México (11/10) y Canadá (14/10).
Así las cosas, Colombia fue la última selección en asegurar su tiquete al próximo Mundial, pues con anterioridad de habían conocido los otros cinco combinados clasificados. Resta por definirse la clasificada al repechaje intercontinental.
¿Cuáles selecciones Conmebol clasificaron al Mundial 2026?
Las seis selecciones suramericanas que clasificaron a la Copa del Mundo 2026 son Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasil, Colombia y Paraguay.
La Albiceleste, pese a ser la vigente campeona del mundo, tuvo que jugar clasificatorias para acceder al próximo mundial; en ellas, se aseguró la primera posición, mientras que las otras posiciones podrían variar en la última fecha.
¿Cuál selección de Suramérica jugará el repechaje al Mundial 2026?
Con los resultados que se presentaron en la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas, solo hay dos candidatas para quedarse con el cupo al repechaje por Conmebol: Venezuela y Bolivia.
A la última fecha, Venezuela llegará con 18 puntos y recibirá a Colombia, mientras que Bolivia con 17 unidades se medirá en casa con Brasil.
¿James jugará las Eliminatorias al Mundial 2030?
Respecto a James Rodríguez, una de las figuras de esta Selección Colombia, solo jugará las Eliminatorias al Mundial 2030 en caso de estar muy bien físicamente, pues se trata de un jugador que a esta altura tiene 34 años y que ha mostrado bastante irregularidad recientemente en clubes.