¡Por fin! La Selección Colombia clasificó al Mundial 2026

La Selección Colombia tuvo que sufrir para asegurar su clasificación al Mundial 2026. Pese a que se trató de la Eliminatoria suramericana más fácil de toda la historia, el nivel irregular de la Tricolor obligó a esperar a su último partido como local.

Pues en la noche de este jueves 4 de septiembre la Selección Colombia derrotó a Bolivia por la fecha 17 de las clasificatorias Conmebol, llegando así a 25 puntos, que le permiten asegurarse en la próxima cita mundialista.

Fue un partido en el que los dirigidos por Néstor Lorenzo saltaron a la cancha del Metropolitano a ganar y asegurar de paso la clasificación, pero realmente se trató de una presentación colombiana que de a poco fue disminuyendo.

Un gol de James Rodríguez sobre los 30 minutos del primer tiempo tras una asistencia del lateral derecho Santiago Arias fue el que puso a celebrar a los colombianos; ya en la segunda mitad anotaron Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero para el 3-0 definitivo.

¿Qué viene ahora para la Selección Colombia?

Ahora, la Selección Colombia visitará a Venezuela por la fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas, y posteriormente -en octubre-, enfrentará en fechas FIFA a México (11/10) y Canadá (14/10).