¿Por qué Colombia vs. Uruguay es a las 3:30? Jesurún responde quién elige los horarios

La Selección Colombia se mide con Uruguay en el marco de la tercera fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo, siendo un partido que se llevará a cabo en el estadio Metropolitano de Barranquilla a partir de las 3:30 p. m. el próximo jueves 12 de octubre.

Sin embargo, hay varios seguidores de la Tricolor quienes consideran que el horario no es el indicado, pues no comparten la idea de que las condiciones climáticas de ese horario le resulten realmente favorables a la Selección Colombia.

Y por ello, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol ha sido el apuntado, ya que se creía que era el responsable de elegir el horario en que Colombia oficiaría como local en cada uno de los partidos clasificatorios.

Selección Colombia: ¿Quién elige los horarios de los partidos de la Selección Colombia?

Ahora, en atención a esto, Jesurún desmintió tales rumores, y si bien confesó ser partidario de que la Tricolor juegue como local a las 3:30, reconoció que los horarios de los partidos de la Selección Colombia son elegidos por Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico.

Pues en un diálogo con Win Sports, el presidente de la FCF comentó que: "El horario y los días lo escoge el cuerpo técnico. Jugar a las 3:30 de la tarde a mí me parece muy atractivo, ha sido el fuerte de Barranquilla históricamente hablando".

Posteriormente, ratificó su idea, pues dijo que la hora de inicio del partido Colombia vs. Uruguay "lo escogió él (Néstor Lorenzo) y yo realmente lo comparto. Esperemos que se pueda sacar desde el punto de vista fisiológico alguna ventaja, aunque en el fondo son once contra once".