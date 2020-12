¿Por qué dice Queiroz que la Federación Colombiana de Fútbol no tuvo "coraje"?

El entrenador portugués Carlos Queiroz rompió el silencio y habló después de que se diera su salida de la Selección Colombia. Entre muchos temas, el estratega lanzó críticas a la Federación Colombiana de Fútbol.

Queiroz explicó que luego de su éxito con Irán, tenía la esperanza de llevar a Colombia a Catar 2022, en el que sería su quinto Mundial como director técnico, si embargo, aceptó que el "fútbol es cruel" y algunas veces sorprende.

Lea también: Habló Queiroz: críticas a la Federación, pelea en el vestuario, James y detalles de su salida

"Bueno, muy difícil explicar y decir qué ha pasado en pocas palabras. Pero es una historia, una vez más, que se repite en el fútbol. EL fútbol algunas veces es cruel; nos aporta cosas buenas, pero algunas veces nos sorprende con otras situaciones. Después de una mala racha de resultados las cosas cambiaron. La vida de un entrenador, el valor de un entrenador en las emociones de la calle, depende de su último resultado", dijo el portugués con la Agencia EFE.

Seguidamente, arremetió contra la Federación Colombiana de Fútbol al señalar que al interior del organismo no se pueden tomar decisiones de "la calle" y deben tener "convicción y coraje" para definir determinaciones.

"Siempre esperas de una Federación decisiones que no pueden ser de la calle, tienen que contar decisiones con convicción y coraje. La clasificación para el Mundial en Sudamérica es una de las competiciones más difíciles en el mundo del fútbol. No es un camino recto. La calificación no es como empieza, es como termina. Tras una mala racha de resultados, la Federación no ha tenido coraje de enfrentarse a las tormentas que llegan", indicó.

Por otro lado, Carlos Queiroz manifestó que aceptó la decisión de la FCF de concretar su salida, pero al mismo tiempo afirmó que no estuvo de acuerdo.

Le puede interesar: Novedades de Millonarios para recibir a Once Caldas en la semifinal de la Liguilla

"Han tomado una decisión que tengo que aceptar, pero con la que no estoy de acuerdo. Los hechos muestran que no es una decisión racional, pero es su decisión. Estoy agradecido por la oportunidad de ser seleccionador de Colombia. He sido el seleccionador europeo de Sudamérica. Ha sido un honor, un privilegio grande. Desafortunadamente tras los dos últimos resultados contra Uruguay y Ecuador, la Federación no demostró el mismo coraje que mostró al principio".

De esta manera, se dio a conocer que Carlos Queiroz tenía entre sus planes continuar al frente de la Selección Colombia a pesar de los malos resultados ante Ecuador y Uruguay en la Eliminatoria y se infiera que la FCF tomó la decisión de sacarlo del cargo no por convicción, y sí por presiones externas.