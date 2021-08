¿Por qué James podría regresar a la Selección Colombia en octubre?

James Rodríguez volvió a quedarse por fuera de la convocatoria de la Selección Colombia para la fecha triple de las Eliminatorias a Qatar 2022, donde la ‘tricolor’ deberá enfrentar a Bolivia, Paraguay y Chile para seguir escalando en la tabla de posiciones.

El colombiano apareció en Twitch nuevamente, pero esta vez no generó polémica ni nada por el estilo; al contrario, le envió fuerzas a sus compañeros, los 28 convocados para conseguir la mayor cantidad de puntos posibles y seguir con el sueño de llegar al Mundial del próximo año.

En principio, se vio a un James que quiere limar las asperezas con el entrenador Reinaldo Rueda, pues se ha venido especulando que hay un cortocircuito entre ambos personajes. “Quiero darle muy buena energía a los que convocaron, al cuerpo técnico también. No tengo nada en contra de ellos, y ellos nada en contra mía. Espero que puedan conseguir los nueve puntos para que puedan ir a la Copa Mundo”, sostuvo James en su cuenta de Twitch.

Asimismo, quiso darle un punto final al tema James vs Reinaldo: “No pasa nada con nadie, no tengo nada en contra de alguien. Soy fan número uno de mi Selección. Si me toca estar fuera, pase lo que pase seré el hincha número uno siempre poniendo muy buena energía. Por favor, gente: tema atrás...".

Por otra parte, se espera que antes de cerrar el mercado de fichajes, James ya tenga equipo y pueda coger nivel nuevamente para que Rueda lo tenga entre sus seleccionados para los próximos partidos de las fechas eliminatorias, pues en cierto momento, el técnico de la Selección Colombia había dicho que Rodríguez volvería siempre y cuando estuviera al 500%, pues se sabe que James siempre dará un toque diferente en la ‘Tricolor’.

Así las cosas, luego del cambio de discurso que tuvo James, y esperando que cambie de equipo o se consolide en el Everton y se ponga a tono físicamente, es probable que el futbolista vuelva a tener la posibilidad de estar con la Selección Colombia pensando en los partidos de las eliminatorias en octubre.