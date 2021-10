Portero de Ecuador, Alexander Domínguez, dedica su actuación frente a Colombia a sus críticos

Ecuador rescató un importante punto en la Eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022 al empatar 0-0 en su visita a Colombia en duelo de la fecha 12 que se disputó en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Con el resultado, el seleccionado ecuatoriano conservó el tercer lugar del clasificatorio al llegar a 16 unidades y tras haber derrotado a Chile y caído con Venezuela en la triple jornada de octubre.

Una de las figuras del equipo de Gustavo Alfaro fue el experimentado portero de 34 años Alexander Domínguez, quien registró cinco atajas, dos centros atrapados y el 100% de atajadas exitosas.

Al término del encuentro, Domínguez recordó que no ha pasado por buenos momentos recientemente, pero también dedicó su actuación a sus críticos.

"No he pasado por buenos momentos, pero esto va para toda la gente que no confío en mí, para la gente que ya me estaba retirando de la Selección. Para todos aquellos que dicen que no debo ya estar en Ecuador, pues hoy he demostrado que aún estoy vigente", dijo.

Tras el empate con Colombia, Ecuador se preparará para recibir a Venezuela y visitar a Chile en la doble jornada de la Eliminatoria de noviembre.