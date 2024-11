Preocupación en Argentina por Scaloni: la razón que prendió alarmas

Argentina cerró el año de la mejor manera posible. Más allá de las derrotas y dudas que tuvo con Colombia y Paraguay, acabó con un triunfo ante Perú en el último partido disputado gracias al solitario tanto de Lautaro Martínez. De esa manera, la Albiceleste se quedó con el liderato de las Eliminatorias Sudamericanas con 25 unidades, y con la clasificación al Mundial casi hecha.

Lionel Scaloni sigue dando de qué hablar con esta Argentina. Esa misma con la que ganó un Mundial, dos Copa América y una Finalissima, además de una sangre joven que le ha dado un plus al combinado nacional.

Las emociones regresarán en marzo cuando Lionel Scaloni enfrente a Uruguay y a Brasil de visitante y de local respectivamente. Poco a poco, el estratega argentino empezó a bajar las dudas que había sobre su futuro, dado que, después de ganar la Copa del Mundo, se especuló mucho por su continuidad dentro del combinado nacional.

EL HECHO PREOCUPANTE QUE ABRIÓ LA INCERTIDUMBRE EN ARGENTINA

Sin duda alguna, el gol de Lautaro Martínez le dio mucha tranquilidad a Argentina con el liderato en sus manos y con el paso de página por la derrota ante Paraguay. Con ese panorama, Lionel Scaloni presume ser uno de los primeros clasificados a la Copa del Mundo de 2026.

Pero, las dudas se generaron una vez finalizó el partido en la rueda de prensa posterior en donde, sorpresivamente, no apareció el director técnico argentino para responderle las preguntas a los periodistas que se acercaron al Estadio La Bombonera de Buenos Aires.

No atender a una rueda de prensa puede llevar a una sanción ejemplar por evadir los reglamentos de las competencias. Al igual que no dar declaraciones en zona mixta significando multas. Aunque Lionel Scaloni sorprendió y no estuvo en la conferencia, Walter Samuel, asistente técnico de la Albiceleste fue el que respondió a los periodistas.

Walter Samuel explicó la razón por la que hubo ese cambio, afirmando que era un tema de salud, que no parece ser nada grave. “Leo no se sintió bien. Me dijo que viniera a responderles las preguntas a ustedes, nada más. No es nada preocupante”, sentenció el ex Real Madrid, Inter de Milan, entre otros clubes como jugador profesional.