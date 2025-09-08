Preparan una ovación para Marcelo Bielsa
El entrenador regresa a Chile 14 años después de su renuncia.
En el último partido de las eliminatorias rumbo al mundial de 2026 la Uruguay de Marcelo Bielsa visitará a Chile en lo que será el regreso del entrenador a un lugar en el que estuvo entre 2007 y 2011.
Marcelo Bielsa hoy seleccionador de Uruguay se prepara para despedir las eliminatorias enfrentándose a un viejo conocido, cerrará visitando a Chile, selección con la que vivió grandes momentos como entrenador.
“Marcelo Bielsa, Chile le agradece”
La relación entre Marcelo Bielsa y el pueblo chileno terminó de la mejor manera, a 14 años de su renuncia todavía siguen soñando con un regreso. La etapa del ‘loco’ en Chile fue muy exitosa, con 28 victorias 8 empates y 15 derrotas. Bielsa asumió en 2007 después de una dolorosa derrota de los chilenos en Copa América y desde ahí logró la clasificación al mundial de Sudáfrica 2010 posicionándose como segunda solo detrás de Brasil, en ese certamen la ‘roja’ llegó hasta octavos de final.
Pese a haber sido un periodo corto, tanto para Marcelo Bielsa como para el pueblo chileno fue suficiente para crear un vínculo que a día de hoy aún se mantiene. Se espera que pese a estar sancionado una parte del aforo, el público chileno despliegue la bandera con la que despidieron al entrenador argentino en la que tiene escrito “Marcelo Bielsa, Chile le agradece”.
Cuando es el partido
El enfrentamiento entre Chile y Uruguay será el martes 9 de noviembre de 2025 desde las 6:30 p.m.
