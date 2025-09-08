Preparan una ovación para Marcelo Bielsa

“Marcelo Bielsa, Chile le agradece”

La relación entre Marcelo Bielsa y el pueblo chileno terminó de la mejor manera, a 14 años de su renuncia todavía siguen soñando con un regreso. La etapa del ‘loco’ en Chile fue muy exitosa, con 28 victorias 8 empates y 15 derrotas. Bielsa asumió en 2007 después de una dolorosa derrota de los chilenos en Copa América y desde ahí logró la clasificación al mundial de Sudáfrica 2010 posicionándose como segunda solo detrás de Brasil, en ese certamen la ‘roja’ llegó hasta octavos de final.

Pese a haber sido un periodo corto, tanto para Marcelo Bielsa como para el pueblo chileno fue suficiente para crear un vínculo que a día de hoy aún se mantiene. Se espera que pese a estar sancionado una parte del aforo, el público chileno despliegue la bandera con la que despidieron al entrenador argentino en la que tiene escrito “Marcelo Bielsa, Chile le agradece”.