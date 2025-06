Primer candidato para dirigir a Chile rechazó opción: “No es responsable”

Lo que era un secreto a voces se confirmó a falta de dos fechas para terminar las Eliminatorias Sudamericanas. La peor campaña de Chile se confirmó con la última posición en la tabla de las clasificatorias. Aunque todavía pueden salir de ese lugar con los seis puntos que quedan en juego, ya se olvidaron con antelación de opciones de clasificar al Mundial.

Bolivia acabó con la gestión de Ricardo Gareca que en la rueda de prensa no tuvo mayor remedio que oficializar su salida de la ‘Roja’. Agradeció el respaldo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), pero sentó cabeza y supo que era el momento indicado, pese a las dos salidas que les queda.

Con esto, el plan de Chile es oficializar a un entrenador interino que dirija los dos encuentros restantes contra Brasil y Uruguay de visitante y de local respectivamente. Pero, en medio de esa necesidad de confirmar el director técnico antes de septiembre, dos candidatos ya rechazaron la opción de tomar el cargo.

Además, el plan inicial es firmar a un interino que tome a la ‘Roja’ en estos dos encuentros restantes y pensar en el candidato ideal para las Eliminatorias Sudamericanas de 2030. Chile no quiere volver a caer eliminado después de tres clasificatorias seguidas sin poder sellar su paso al Mundial.

EL NUEVO ENTRENADOR QUE LE DIJO ‘NO’ A CHILE

Se habla del interinato en la selección de Chile y el primero en sonar fue Nicolás Córdova. El seleccionador Sub-20 indicó que, “ya comuniqué que nos vamos a abocar el 2025 únicamente a las selecciones menores”.

Esto lo dijo antes de que se fuera Ricardo Gareca y añadió que, “hay un técnico que está en el cargo y esperamos con mucha esperanza que se pueda ir al repechaje”, ni lo uno ni lo otro ahora sin el ‘Tigre’ y eliminados completamente.

Con este panorama, se cierra la posibilidad de uno de los candidatos. Sin embargo, los hinchas australes piden a Gustavo Álvarez en el banquillo, actual entrenador de la Universidad de Chile. El entrenador argentino gana argumentos para tomar las riendas del combinado nacional.

Sin embargo, la idea no es tomar a una selección ya eliminada y solo por dos partidos. En ese orden de ideas, Gustavo Álvarez habló en TNT Sports en donde señaló que, “mantengo mi postura, siempre voy a hablar sobre realidades, hablar sobre escenarios imaginarios no me parece respetuoso ni responsable”.

Además, en La Tercera de Chile, señalan que la idea inicial con Gustavo Álvarez es que no pierda el rumbo con el cuadro universitario, “el organismo espera que Álvarez continúe en la U, pero que también asuma de forma interina para los dos duelos finales de las Eliminatorias, ante Brasil y Uruguay”.

LOS DOS ENTRENADORES QUE SUENAN PARA TOMAR EL INTERINATO

Después de las declaraciones de Nicolás Córdova y de Gustavo Álvarez que indican que no se unirán a la selección para tomar el interinato en los dos encuentros que quedan, aparecen dos nuevas opciones. La primera, es Luis Mena que actualmente dirige al combinado chileno en la rama femenina y Sebastián Miranda que tiene el cardo en la Sub-17 masculina.

El problema con los dos es que ambos tendrán competencias cercanas a septiembre, por lo que sería difícil que puedan unirse a la dirección técnica de la absoluta para dirigir los dos partidos restantes de las Eliminatorias.

Todavía, ni Luis Mena ni Sebastián Miranda han tomado la palabra sobre esos intereses por parte de la ANFP para dirigir lo que resta en este camino de las Eliminatorias. La eliminación prematura puede ser un factor determinante para complicar la llegada de algún entrenador. La ‘Roja’ ha perdido credibilidad, y debe cambiar radicalmente las siguientes convocatorias.