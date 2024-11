Primer técnico que será despedido tras las Eliminatorias: se hará oficial en pocas horas

La permanencia del uruguayo Jorge Fossati como seleccionador de Perú está actualmente en evaluación, así como de los entrenadores de todas las categorías de la Bicolor, afirmó este miércoles el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano.



"No es una evaluación estricta sobre el señor Fossati, es una evaluación para todo el sistema del fútbol peruano. Esto ya estaba planificado, ya estaba proyectado que terminaba la fecha FIFA de noviembre y nos instalábamos para hacer el análisis en bienestar del fútbol peruano", declaró Lozano en la emisora RPP.



El dirigente, que afronta una investigación fiscal por presunta corrupción que lo mantuvo en prisión durante 12 días, hasta el último martes, hizo esta afirmación luego de que Perú cayera al último lugar de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026, tras perder por 1-0 ante Argentina.



Lozano explicó que ha iniciado reuniones "con expertos en el fútbol peruano" para instalar una comisión que se encargará de esa evaluación integral.

"Hoy estoy reunido con unos expertos en el fútbol peruano, estoy instalando una comisión para que puedan evaluar a todos los profesionales que están a cargo de nuestras unidades técnicas y selecciones, para ver qué podemos plantear de inmediato y fortalecer lo que estamos haciendo, así como revertir este mal momento, que no es imposible de lograrlo", dijo.



En el caso específico de Fossati, quien es duramente criticado por la afición nacional y los periodistas especializados por la sequía de triunfos de Perú, Lozano remarcó que "en los próximos días de manera responsable daremos a conocer las decisiones, para no actuar de manera irresponsable".



Tras las derrota sufrida este martes ante Argentina, que dejó a Perú con solo 7 puntos en 12 partidos, el entrenador uruguayo señaló que ahora "hay tiempo suficiente como para analizar, pensar" sobre los resultados obtenidos con la selección que asumió en enero pasado, que bajó su conducción ha sumado una victoria, tres derrotas y dos empates.

"La otra parte involucrada en esto, que es la parte dirigencial, el director de fútbol, analizarán el trabajo que se ha hecho hasta ahora y allí veremos qué es lo que piensan ellos y también veremos cómo sigue la historia, porque a esta altura yo, por lo menos, no tengo conocimiento de cómo va a seguir la federación", comentó.



A su turno, Lozano consideró que la Bicolor "no está eliminada, no están perdidas las esperanzas de clasificar al próximo Mundial", ya que Perú ha quedado a seis puntos del cupo de repesca, cuando aún quedan seis jornadas por disputar.



"Que no estamos en el mejor momento, sí", acotó.