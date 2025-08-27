Primera baja para la Selección Colombia en Eliminatorias: figura preocupa

Este jueves 28 de agosto, la Selección Colombia deberá definir la lista oficial de convocados para afrontar las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas contra su similar de Bolivia y Venezuela. Para las aspiraciones de sellar la clasificación al Mundial, tres puntos serán esenciales para asegurar ese cupo a Estados Unidos, México y Canadá.

Hay serias dudas en la zona ofensiva de la Selección Colombia y empiezan a salir versiones de que Jhon Jáder Durán no sería convocado después de lo que sucedió en las últimas fechas en donde se hablaron de presuntas riñas internas, además de su desconvocatoria que fue extraña por supuestos dolores en la zona lumbar.

Pero, después del partido entre el Benfica y el Fenerbahce de los Play-Offs de la Champions League, se confirmó lo peor para el combinado nacional y para Jhon Jáder Durán. Las molestias musculares aparecieron en la última jugada e inquieta al cuerpo técnico que deberá sacar los nombres de elegidos para cerrar las Eliminatorias.

JHON JÁDER DURÁN SALIÓ LESIONADO CONTRA EL BENFICA

Aunque José Mourinho decidió dejar en el banquillo de suplentes a Jhon Durán, el colombiano ingresó al campo de juego antes de los 70 minutos del partido para intentar empatar el partido y para tratar de sellar la clasificación a la Liga de Campeones.

Su contribución no fue buena y quedó en evidencia por un codazo a su compatriota, Richard Ríos. Sumado a lo anterior, en la última jugada del encuentro, el delantero intentó llegar a una pelota que Anatoli Trubin, arquero del Benfica logró hacerse con la pelota e infortunadamente, Jhon Durán aquejó molestias.

De hecho, se le vio preocupado con gestos de dolor en su pierna derecha y tuvo que ser asistido por el cuerpo médico del Fenerbahce. Aunque volvió al campo de juego, ya era tarde para reaccionar, y, además, se le vio que quedó mal al caminar cojo y con dificultad.

Jhon Durán tendrá que estar pendiente de su evolución en los próximos días, además de esperar ver su nombre en el selecto grupo de jugadores que afrontarán los duelos ante Bolivia y Venezuela. Pero, sin duda alguna, la Selección Colombia estará alerta con su recuperación en caso de que lo citen para la concentración antes del 4 de septiembre.

¿QUÉ DELANTEROS LLEVARÍA NÉSTOR LORENZO A LA SELECCIÓN COLOMBIA?

Ante la posible baja de Jhon Durán, Néstor Lorenzo tendría a Duván Vergara como la sorpresa en las bandas. Luis Díaz también tiene su lugar asegurado. Jhon Córdoba viene de reportarse con goles, Luis Suárez ha dado asistencias y goles en el Sporting de Lisboa, pero todavía hay dudas con otros, pues el nivel de Marino Hinestroza decayó y no cumplió en su debut con la selección y Rafael Santos Borré no viene teniendo partidos destacados.

En ese sentido, el reemplazo de Jhon Durán puede estar en Mateo Cassierra que anotó un doblete en el último partido del Zenit de San Petersburgo en la Liga de Rusia. Cassierra dejó de estar en la órbita de la Selección Colombia, pero sus goles pueden ser ideales para su regreso al combinado nacional.