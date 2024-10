Primera decisión de Chile con Gareca tras derrota con Brasil: "solo puedo agradecer"

Para nadie es un secreto que la selección de Chile no vive su mejor momento en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, pues su más reciente derrota con Brasil lo hunde en el fondo de la tabla.

El equipo dirigido por Ricardo Gareca se enfrentó a Brasil en el marco de la novena fecha de las Eliminatorias y aunque el equipo inició ganando el compromiso, la verdeamarela consiguió remontar el partido.

Tras la derrota, mucho se ha hablado sobre la continuidad de Ricardo Gareca en el puesto y el mismo entrenador habló en rueda de prensa sobre los resultados y su continuidad como mandamás de la Roja.

"Todo depende de los resultados. A mí me encantaría (continuar). Sé que el fútbol depende de los resultados, pero estoy preparado para aguantar (...) puedo decir que estoy fuerte, que me gusta el desafío, pero hay cosas que tendrán que analizar los dirigentes. Hoy solo puedo agradecer a la gente el apoyo. Tendremos que devolverlo de alguna forma", aseguró. "Sigo pensando en estas Eliminatorias. Reconozco que los tiempos se acortan, pero todavía tengo fe. Creo en los muchachos, le tengo gran confianza a los jugadores chilenos y podemos ir creciendo con el correr de los partidos", mencionó.

Del mismo modo, el entrenador argentino fue crítico sobre su llegada al equipo y la forma en la que fue recibido en Chile.

"Creo que generamos una expectativa desmedida con la llegada nuestra y los tres primeros partidos. Tuvieron una gran decepción y la gente se siente defraudada, pero creo que estamos en condiciones de volver a mostrar eso. No es un momento para aflojar. Debemos enfrentarlo".

Para finalizar, Gareca dio a conocer que seguirá al mando del proyecto y tiene fe e poder sumar todos los puntos necesarios de aquí en adelante para clasificar al Mundial.

"No me bajo. Creo que podemos hilvanar rachas de triunfos y creo que el fútbol chileno necesita un proceso donde encuentre jugadores, figuras y roces. No me bajo de ninguna manera", sentenció.

Por ahora, la directiva chilena sigue a la espera de buenos resultados del equipo en las Eliminatorias y Gareca ya se centra en el partido ante Colombia del próximo 15 de octubre.