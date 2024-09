Primera decisión que tomaron en Chile tras perder con Bolivia

El seleccionador de Chile, el argentino Ricardo Gareca, afirmó este martes que en la derrota ante Bolivia por 1-2 le "duele el resultado, no la forma" en que jugó su equipo en el partido de la octava fecha de las eliminatorias al Mundial 2026.



"Esta derrota no me deja vacío porque los muchachos dejaron el alma para ganar el partido. No hay que bajar los brazos, esperar la vuelta y planificar lo mejor que se pueda las próximas dos fechas. Me duele el resultado, no la forma", dijo en conferencia de prensa.



Chile se fue sin puntos en esta doble fecha al perder también ante Argentina por 3-0, el jueves pasado, y sigue penúltima con cinco unidades solo superando a Perú, que es última con tres.



"Está el dolor de perder. Creo que no merecimos perder, Chile hizo todo para ganarlo y lejos está de una vergüenza y cualquier calificativo que tiene que ver más con el dolor de la derrota, que con lo acontecido en el campo de juego", agregó.



El entrenador dijo que lo que más le dolió fue toda la expectativa que tenían como grupo "de sacar este partido adelante" y que a la gente que los apoyó no le pudieron dar la alegría de los tres puntos "que son tan importantes en esta eliminatoria".

Vea también: Eliminatorias: Bolivia repitió la dosis y le gano al Chile de Gareca



El técnico argentino se mostró molesto por lo dicho por la prensa chilena: "no merecemos ese calificativo, ni el equipo, ni los jugadores ni yo como técnico".



Gareca analizó que Chile "tuvo la iniciativa" para conseguir el triunfo, "buscó por todos lados, pero lamentablemente siempre había una pierna o algo" y "lamentablemente no lo pudo hacer". Además, defendió el rendimiento del equipo.



"A mí sí me gustó el equipo, no el resultado. Tuvimos situaciones de gol, que en otros no, pero sí tenemos que levantar el nivel", añadió.

Ricardo Gareca tomó la decisión de seguir en la selección y esperar el resto de puntos:

Ante la posición en la tabla, el entrenador reconoció que, aunque La Roja sigue con "las chances intactas, está más comprimido el calendario y eso nos obliga".



"Me trajeron para hacer un trabajo y todavía tengo matemáticamente chance de clasificar, luego todas las conjeturas tendrán que preguntárselas a los dirigentes. Lo que piensen de mí queda de quienes hagan el análisis", desafió.



"Si no me dan los números para clasificar, voy a hacer mi trabajo para dejarle a Chile una selección con la que pueda continuar, ese es mi trabajo", matizó.

Le puede interesar: Máxima tensión en Chile: Gareca recibe dura advertencia tras derrota con Argentina



Ante la situación del gol de Eduardo Vargas, que se produjo por la lesión del portero Carlos Lampe y que generó protestas del equipo boliviano en la cancha, Gareca analizó que "se puede interpretar como un resbalón en el momento de la jugada".



"¿Qué quieren que no marque el gol? Luego sabemos que el muchacho salió lesionado y lo lamentamos por él", comentó.