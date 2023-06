Primera polémica de Bielsa en Uruguay: fuerte denuncia tras su debut

Marcelo Bielsa llegó hace poco a dirigir a la selección de Uruguay, un equipo que ya tuvo la oportunidad de que el entrenador argentino debutara, pero parece que las cosas se ponen difíciles y en las últimas horas recibió una fuerte denuncia con respecto a algo que ocurrió en el primer partido en el que estuvo como director técnico.

Bien, pues lo que se sabe es que Marco Antonio Figueroa, entrenador de Nicaragua, disparo fuertemente contra Bielsa, quien al parecer cometió un error en el primer partido de la pasada fecha FIFA que no le gustó para nada a su colega.

Para BolaVip de Chile, Figueroa afirmó que antes de iniciar el compromiso amistoso no recibió el saludo por parte de Bielsa y para él fue un acto que iba en contra de la ética de los técnicos.

“Yo soy de la vieja escuela y cuando las selecciones van a mi estadio, voy yo y me acerco y saludo. En mis tiempos siempre el local va a saludar y yo lo hice siempre en todos los clubes donde pasé porque eso se llama respeto a la profesión. No esperaba que me vinieran a saludar, si él (Bielsa) quiso o no quiso, te digo que no me amargó el día, si el arbitraje“, fue lo que dio a conocer el estratega de Nicaragua.

Aunque se desconoce el motivo por el que Bielsa no fue a extenderle su saludo, parece que comenzó con el pie izquierdo la relación que podría tener con sus colegas durante su estadía en dicha selección.

Es importante decir que el nacido en Rosario llegó hace muy pocos días a Uruguay y de los dos partidos que ha dirigido, los ganó los dos, por lo que su principal objetivo será mantener los buenos resultados para las Eliminatorias al Mundial del 2026.