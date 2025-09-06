Problema en la eliminatoria: Venezuela se quedaría con el repechaje

Las eliminatorias sudamericanas están a punto de llegar a su fin, queda solamente una jornada reglamentaria por disputarse en la que se terminará de definir cuál será la última selección que se quedará con el cupo del repechaje, ya que los seis tiquetes director a la cita mundialista de 2026 ya fueron entregados.

En el marco de la fecha 17 de las eliminatorias, Colombia, Uruguay y Paraguay se quedaron con los últimos tres cupos que estaban disponibles para ir de manera directa a la Copa Mundial. Sin embargo en esta jornada también, Bolivia y Venezuela dejaron abierta la posibilidad para que alguno se quede con el lugar del repechaje, pero al final sería la 'vinotinto' la que termine celebrando ya que la escuadra boliviana presentó problemas que le darían a Brasil la ventaja para el último enfrentamiento .

Bolivia tuvo problemas con su regreso a La Paz y se quedan cortos de tiempo para la eliminatoria

Bolivia viajó hasta Barranquilla para enfrentarse ante la Selección de Colombia en el Estadio Metropolitano, escenario deportivo que albergó a más de 30.000 personas que fueron testigos de la clasificación de la 'tricolor' tras la goleada 3-0 con tantos de James, Quintero y Córdoba.

El equipo encabezado por el estratega, Óscar Villegas, "pasó la página" y se enfoca en lo que será el duelo definitivo ante Brasil en condición de local, pero las cosas no han salido como lo esperaban, ya que desde que terminó el partido en Barranquilla solo han tenido problemas.