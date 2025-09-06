Actualizado:
Sáb, 06/09/2025 - 21:59
Problema en la eliminatoria: Venezuela se quedaría con el repechaje
Venezuela se quedaría con el puesto del repechaje en la eliminatoria por inesperado problema para Bolivia.
Las eliminatorias sudamericanas están a punto de llegar a su fin, queda solamente una jornada reglamentaria por disputarse en la que se terminará de definir cuál será la última selección que se quedará con el cupo del repechaje, ya que los seis tiquetes director a la cita mundialista de 2026 ya fueron entregados.
En el marco de la fecha 17 de las eliminatorias, Colombia, Uruguay y Paraguay se quedaron con los últimos tres cupos que estaban disponibles para ir de manera directa a la Copa Mundial. Sin embargo en esta jornada también, Bolivia y Venezuela dejaron abierta la posibilidad para que alguno se quede con el lugar del repechaje, pero al final sería la 'vinotinto' la que termine celebrando ya que la escuadra boliviana presentó problemas que le darían a Brasil la ventaja para el último enfrentamiento .
Bolivia tuvo problemas con su regreso a La Paz y se quedan cortos de tiempo para la eliminatoria
Bolivia viajó hasta Barranquilla para enfrentarse ante la Selección de Colombia en el Estadio Metropolitano, escenario deportivo que albergó a más de 30.000 personas que fueron testigos de la clasificación de la 'tricolor' tras la goleada 3-0 con tantos de James, Quintero y Córdoba.
El equipo encabezado por el estratega, Óscar Villegas, "pasó la página" y se enfoca en lo que será el duelo definitivo ante Brasil en condición de local, pero las cosas no han salido como lo esperaban, ya que desde que terminó el partido en Barranquilla solo han tenido problemas.
Bolivia regresaría a casa el viernes 5 de septiembre en horas de la mañana, pero sufrió una larga demora que retrasó su llegada a Cochabamba, en donde debían tomar otro vuelo hacia La Paz y lamentablemente este también contó con complicaciones que terminaron causando que el equipo llegara en horas de la noche, lo que causó desgaste y que también los dejó sin la sesión de entrenamiento que se tenía planeada para este día.
¿Cuándo será el último partido de Venezuela y Bolivia en la eliminatoria?
En la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, tanto Venezuela como Bolivia disputarán partidos decisivos el martes 9 de septiembre de 2025. La Vinotinto cerrará su participación en casa, en el estadio Monumental de Maturín, recibiendo a la Selección Colombia en un duelo clave para sus aspiraciones. Por su parte, Bolivia hará lo propio en El Alto, donde enfrentará a la poderosa Brasil en un reto mayúsculo que marcará el cierre de su camino clasificatorio.
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
