Problemas para Brasil y Ancelotti: baja por lesión para la Eliminatoria

El exjugador del FC Barcelona y el PSG no estaba convocado para el partido de este domingo frente al Bahía, también por el Campeonato Brasileño, pues debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

La gran duda que plantea su nueva lesión es si el jugador, de 33 años, y que ha sufrido serios problemas físicos desde 2023, estará en la lista que Ancelotti divulgará este lunes para los partidos de Brasil frente a Chile y Bolivia.

El primero de esos encuentros se disputará el 4 de septiembre en Río de Janeiro y el segundo, en la última jornada de la eliminatoria suramericana para el Mundial 2026, será en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz.