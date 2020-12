¿Qué dijo 'Bolillo' Gómez sobre la Selección Colombia y Reinaldo Rueda?

'Bolillo' Gómez se refirió a la selección Colombia y a los nombres que suenan para suceder al portugués Carlos Queiroz, un tema sobre el que reflexionó al señalar que "estamos traicionando nuestro fútbol", y se decantó abiertamente por su compatriota Reinaldo Rueda para el cargo.



"Lo de Reinaldo es excelente. Es un gran técnico. Su preparador físico es excelente y Bernardo Rendín es alumno nuestro. Y ese es el técnico para la Selección. No sé si ya arreglaron o va a venir, pero ese es el técnico. Todo el apoyo para él", enunció el entrenador.



En medio de la charla, aprovechó para dejar claro que no está interesado en el regresar al banquillo del combinado tricolor tras salir en 2011 por un escándalo.

Lea también: Ni Messi, ni Cristiano: así votó Falcao como capitán de Colombia en FIFA The Best



"Yo no quiero volver a la Selección Colombia. Yo no supero eso en muchos aspectos. Mi esposa me ha ayudado mucho, me ha protegido, lo mismo que mis amigos", confesó Gómez.

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez advirtió en su regreso al fútbol colombiano que no se considera un entrenador obsoleto y que quiere devolverle al Deportivo Independiente Medellín su esencia en la temporada 2021 con "fútbol bien jugado y elaboración".



Durante su presentación como nuevo técnico del DIM, al que ya dirigió entre 2012 y 2013, Gómez hizo una defensa del trabajo de los técnicos colombianos, a los que ve vigentes.

De interés: ¿Habrá Liguilla de eliminados en 2021? La decisión que tomó Dimayor



"El fútbol no cambia. No hay técnicos obsoletos", aseguró el exselecionador de Colombia, Ecuador y Panamá, para luego agregar: "Yo no creo que el 'Maestro' Tabárez sea obsoleto, no creo que 'Pacho' (Maturana) sea obsoleto ni creo que yo sea obsoleto".



Bajo esa apreciación, que expuso en una rueda de prensa presencial en el estadio Atanasio Girardot, 'Bolillo' ironizó sobre el tema al indicar que fue "grandioso que un técnico obsoleto llevara a Panamá a un mundial".



Ahondó en ello al manifestar que el nuevo cuerpo técnico del conjunto rojo "no está pasado de moda" porque sus colaboradores son estudiantes y él es "un hombre de experiencia".