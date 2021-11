"Que me duele aquí, que me duele allá": 'Pibe' se la 'monta' a James por las lesiones

Carlos el ‘Pibe’ Valderrama es una voz autorizada cada vez que habla de la Selección Colombia. Esta vez se refirió a James Rodríguez, a sus lesiones y a si es pertinente llamarlo a la Selección Colombia para los partidos ante Brasil y Paraguay en las próximas dos fechas de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

En primera instancia, el icónico futbolista de la década de los 90 habló de las reiteradas molestias físicas que tiene el actual jugador del Al Rayyan. “James es de calidad, como jugador no tiene problema, ¿quién tiene dudas de James? Su problema son las lesiones, que me duele aquí y que me duele allá”, dijo.

Vea también: “Estoy un poco mejor”: habló James, mostró las heridas y mandó mensaje a la Selección

A través de Blu, Valderrama reiteró la pregunta de “por qué (James) se lesiona tanto, nadie se quiere lesionar”; sin embargo, resaltó la calidad futbolística del ex Real Madrid y Bayern Munich, pero aseguró que si James se encuentra lesionado, no vale la pena llamarlo a la Selección Colombia.

“Queremos que James esté, pero bien. No queremos que esté lesionado, porque para qué lesionado”, resaltó el de Pescaito, quien agregó que “James con la Selección siempre ha hecho cosas distintas (...) no le pesa la camiseta”.

Le puede interesar: Tres dudas de Reinaldo Rueda: jugadores que no estarían ante Brasil y Paraguay por lesión

Luego del partido del fin de semana donde fue expulsado con el Al Rayyan, James Rodríguez mostró las heridas que le dejó la fuerte entrada que sufrió por parte de un jugador rival. Según el cucuteño, en pocos días volvería a estar siendo parte de los entrenamientos.