¿Qué necesita Colombia para ser cabeza de grupo en el mundial?

Esto es lo que se necesita

Después de la fecha FIFA pasada en la que se empató con Perú y Argentina, la selección Colombia terminó en el puesto número 14 en el ranking FIFA, eso nos ubica un poco atrás en las posibilidades de ser cabeza de serie.

Los cabezas de grupo se definen a través del ya mencionado ranking FIFA, con el nuevo formato de clasificación al mundial ya no son más 8 grupos sino 12 por lo que los 12 primeros deberían ser cabeza de serie. Sin embargo, los países anfitriones siempre se les da la prioridad de estar en el bombo 1 y al ser 3 para este mundial, se reducen los cupos dentro del ranking, Colombia debería terminar noveno para estar en este selecto grupo.

Un punto a favor de la ‘sele’ es que México está en el puesto 13 por lo que es un rival menos, sin embargo, por el poco tiempo que tiene, Colombia no solo necesita sumar sino también que los equipos que están por encima pierdan puntos o no se clasifiquen, en este momento los rivales directos son, Marruecos, Italia, Alemania y Croacia.