¿Qué necesita Colombia para ser cabeza de grupo en el mundial?
Ser cabeza de grupo es el próximo objetivo para la selección Colombia.
Con el triunfo ante Bolivia el pasado 4 de septiembre de 2025, la selección Colombia aseguró su cupo a la próxima Copa del Mundo, sin embargo, todavía queda una misión por cumplir y es la de ser cabeza de grupo.
Ser cabeza de grupo significa estar en el bombo 1 y ser el primer seleccionado que se escoge en la conformación del grupo inicial del mundial, esto resulta ser fundamental para las aspiraciones de una selección ya que se evitan los rivales más complicados en primera ronda.
Esto es lo que se necesita
Después de la fecha FIFA pasada en la que se empató con Perú y Argentina, la selección Colombia terminó en el puesto número 14 en el ranking FIFA, eso nos ubica un poco atrás en las posibilidades de ser cabeza de serie.
Los cabezas de grupo se definen a través del ya mencionado ranking FIFA, con el nuevo formato de clasificación al mundial ya no son más 8 grupos sino 12 por lo que los 12 primeros deberían ser cabeza de serie. Sin embargo, los países anfitriones siempre se les da la prioridad de estar en el bombo 1 y al ser 3 para este mundial, se reducen los cupos dentro del ranking, Colombia debería terminar noveno para estar en este selecto grupo.
Un punto a favor de la ‘sele’ es que México está en el puesto 13 por lo que es un rival menos, sin embargo, por el poco tiempo que tiene, Colombia no solo necesita sumar sino también que los equipos que están por encima pierdan puntos o no se clasifiquen, en este momento los rivales directos son, Marruecos, Italia, Alemania y Croacia.
Cómo está el ranking FIFA en este momento
1) Argentina
2) España
3) Francia
4) Inglaterra
5) Brasil
6) Portugal
7) Países Bajos
8) Bélgica
9) Alemania
10) Croacia
11) Italia
12) Marruecos
13) México (ya es cabeza de serie)
14) Colombia
Bajo el siguiente orden de ideas, los cabezas de serie si el sorteo fuese mañana serían desde Argentina hasta Alemania más los tres anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá.
A Colombia le quedan todavía el partido de hoy frente a Venezuela, dos amistosos en octubre y dos amistosos en noviembre que serán los que definan la suerte antes del sorteo que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025. Esperemos que se consigan rivales de peso para las dos fechas de amistosos, ya que, en el ranking FIFA se suman más o menos puntos dependiendo de la posición del rival en este mismo.
