Queiroz, sobre la titular ante Chile: “Equipo que gana tiene que cambiar"

Carlos Queiroz, técnico de la Selección Colombia, habló en rueda de prensa en la previa del encuentro ente la ‘tricolor’ y Chile en Santiago, por la segunda fecha de las Eliminatorias sudamericanas. El entrenador se refirió a la preparación física y mental del combinado patrio para conseguir un segundo triunfo.

"En nuestro partido de mañana, no podemos jugar la victoria pasada. Eso ya pasó. Chile es otro partido, otro día y tenemos que estar bien preparados para hacer lo que todos quieren, que es ganar. Esa es nuestra actitud", aseguró Queiroz, que quiere pasar la página de lo vivido contra Venezuela.

Para el estratega ahora se jugará contra un equipo que intentará defender su condición de local. "Sí, Chile juega bien por las bandas, pero no solo por las bandas. Lo hace bien por el centro. Es un buen equipo, no se espera nada diferente".

Sobre la frase de ‘equipo que gana no se cambia’, el entrenador de Colombia no estuvo de acuerdo porque cada partido es diferente, con un rival que se moldea. "Depende de lo que entiendes por ‘equipo que gana no se cambia’. Esa es una actitud conservadora del fútbol. Un equipo que gana tiene que cambiar", opinó.

"Nuestro equipo cambia siempre porque tiene mentalidad ganadora, pero entiendo la mentalidad conservadora, pero entre más ganas, más tienes que cambiar. No te puedes quedar disfrutando, durmiendo y saboreando la victoria. Si no cambias, te pegan", agregó.

Respecto al entrenamiento físico del combinado nacional, Queiroz analizó: "Hay cosas que no podemos controlar ni es nuestro trabajo. Lo nuestro son nuestras fortalezas y debilidades. Tenemos que estar preparados para competir, ganar puntos y saber jugar delante de la realidad que está delante de nosotros", indicó.

Por último, para el partido contra el equipo austral, el portugués recordó que los jugadores de Colombia son conscientes de lo que pelean y por eso saben manejar la responsabilidad de cada encuentro.

"Intentamos aprovechar bien todo el trabajo desarrollado por el último año. Nos interesa la identidad con una mentalidad ganadora. Este equipo sabe lo que tiene que hacer, con responsabilidad en sus funciones. Eso nos da confianza. No se preocupen por los oponentes. Hay que confiar en nuestro trabajo, que nos engrandece y nos hace mejores", concluyó.