Quién es, dónde juega y la canción por la que se conoce a Yeimar Gómez, convocado a la Selección

El cuerpo técnico de la Selección Colombia en cabeza de Reinaldo Rueda confirmó a los seguidores y medios de comunicación la lista de convocados que estarán disponibles para afrontar las fechas 13 y 14 de las Eliminatorias a Qatar 2022 donde se cruzará ante Brasil y Paraguay, respectivamente.

Hubo algunos llamados que causaron sorpresas para estos encuentros, pero el que más sorprendió fue el nombre del zaguero central Yeimar Gómez, quien juega actualmente en la MLS con el equipo Seattle Sounders.

En la presente temporada, el nacido en Tadó, Chocó, ha disputado 35 compromisos con el estadounidense donde solamente ha convertido en una oportunidad. No obstante, el nombre de este central quizás era desconocido para algunos, teniendo en cuenta que su carrera deportivo la ha realizado en el fútbol internacional, sobre todo en la liga argentina donde jugó con Rosario Central, Arsenal de Sarandí y Unión de Santa Fe.

Cabe señalar que tras su paso por Argentina, el colombiano de 29 años es recordado por su manera de jugar, pues en el fútbol argentino, los hinchas de Rosario le crearon una canción: “Si pasa la pelota no pasa el jugador… en silencio se ganó a la hinchada… los rivales le suplican ya no pegues, no” y otras estrofas más.

