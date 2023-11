¿Quién es el colombiano que fue llamado por Bolivia para jugar las Eliminatorias?

El nuevo seleccionador de Bolivia, el brasileño Antonio Carlos Zago, sorprendió este martes en su primera convocatoria para los partidos de eliminatorias del Mundial contra Perú y Uruguay con el llamado a un delantero de 38 años nacido en la ciudad colombiana de Cali.



Jair Alejandro Reinoso Moreno, quien cumplió 38 años el 7 de junio pasado, se ha nacionalizado boliviano, y en este país se ha consagrado como el décimo goleador histórico de la Primera División de Bolivia con 166.



El nuevo seleccionador explicó que la convocatoria a Reinoso, quien juega en el Aurora boliviano, se debe a que "es el boliviano más goleador en la Liga".

No descartó que en los últimos dos partidos de las eliminatorias sudamericanas de este año comience a dar forma a una sociedad de delanteros entre Reinoso y Marcelo Martins Moreno, el máximo goleador en la historia de la Verde, con 31.



El exfutbolista brasileño convocó este martes a 27 jugadores para enfrentar a Perú y Uruguay en las Eliminatorias al Mundial 2026, 19 militan en equipos de la Liga local y los otros ocho forman en el exterior.

Entre los 'extranjeros' citados por Zago están el capitán y máximo goleador de la Verde Marcelo Martins Moreno, del Independiente del Valle ecuatoriano; así como el defensa del Deportivo Cali colombiano Luis Haquín, el centrocampista Henry Vaca del Maccabi Bnei Reineh, y el ariete Jaume Cuéllar, del Barcelona B español.



Además destacan el defensa Roberto Carlos Fernández del Baltika ruso; los mediocampistas Miguel Terceros que milita en el Santos brasileño, Danny Bejarano de filas del Nea Salamina Famagusta chipriota y Moisés Villarroel del Águilas Doradas colombiano.

Bolivia comenzará sus entrenamientos el próximo sábado para enfrentar el 16 de noviembre a la selección de Perú en La Paz, y luego visitar a Uruguay el día 21.

Lista de convocados de Bolivia para las Eliminatorias

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Carlos Lampe (Bolívar) y Rubén Cordano (Bolívar).



Defensores: Diego Medina, Pablo Vaca y Héctor Cuéllar (Always Ready); Diego Bejarano, José Sagredo y Jario Quinteros (Bolívar), Luis Haquín (Deportivo Cali-COL), Roberto Carlos Fernández (Baltika-RUS) y Denilson Durán (Blooming).



Mediocampistas: Gabriel Villamil, Ramiro Vaca y Leonel Justiniano (Bolívar); Moisés Villarroel (Águilas Doradas-COL), Danny Bejarano (Nea Salamina Famagusta-CHI), Miguel Terceros (Santos-BRA), Jeyson Chura y Jaime Arrascaita (The Strongest); Henry Vaca (Maccabi Bnei Reineh-ISR) y Rodrigo Ramallo (Aurora).



Delanteros: Marcelo Martins (Independiente del Valle-ECU), Bruno Miranda (Royal Pari), Jaume Cuéllar (Barcelona B-ESP), Carmelo Algarañáz (Bolívar) y Jair Reinoso (Aurora).

